El aviso de Dani Olmo: “No le cierro la puerta al Barça ni a nadie”

Campeón de Europa con España Sub-21, el juvenil empieza a estar en los planes de los principales equipos del mundo.

La sentencia parece ser evidente: Dani Olmo, flamante campeón del Europeo Sub-21, anotando un gol en la final frente a , no durará demasiado tiempo en el Dinamo de Zagreb. Los principales clubes del mundo ya anotaron su nombre en las respectivas agendas. El juvenil, mientras tanto, prefiere estar tranquilo, aunque decidió dar un aviso en una entrevista con Mundo Deportivo: “No le cierro la puerta al Barça ni a nadie”.

La Rojita, campeona en el Europeo Sub-21

Nacido en Terrassa, en mayo de 1998, este habilidoso delantero es una de las mayores promesas del fútbol español. Con apenas 16 años, abandonó el para probar suerte en , donde tiene contrato hasta 2021. “Fue una decisión difícil, pero, en aquel momento, ir al Dinamo era lo mejor para mí a nivel deportivo. Ahora estoy recogiendo los frutos y estoy muy feliz por haber jugado allí”, confesó el propio Olmo, quien, de manera explícita e implícita, remarca que está preparado para cambiar de aire en este mercado de pases: “Creo que es el momento de dar un paso adelante, pero ya veremos qué pasa. El verano es largo y acaba de empezar”.

El artículo sigue a continuación

¿Quién es Fabián Ruiz, MVP del Europeo Sub-21?

Si bien no tiene preferencias a la hora de elegir un destino, Olmo resalta que “ es algo más especial” porque es su casa, pero “las ligas de Alemania, e también atraen muchísimo”. ¿Volver al Barcelona es su gran objetivo? El futbolista responde: “Fue mi casa durante seis años… Ya se verá. Tampoco sé si esa puerta está o no cerrada”.

Por otra parte, entre tantas definiciones, hasta se animó a describir su propio juego para aquellos que están pensando en ficharlo: “Me siento más a gusto como mediapunta por detrás del delantero, pero por las bandas y como 9 también he jugado y no tengo absolutamente ningún problema. Me siento bien”.