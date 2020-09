El Atlético de Madrid vive la recta final del mercado pendiente de la rampa de salida

A seis días para el final del mercado, el Atlético trabaja en el capítulo de altas y bajas, con varios nombres propios en rampa de salida y entrada

"Hasta el día 5 de octubre, a las 00:00 horas, no estaremos tranquilos porque siempre hay opciones de salidas y entradas. Andrea Berta, Miguel Ángel Gil y yo sabemos lo que necesitamos para acabar de formar la plantilla para esta temporada y será consecuencia de lo que el mercado vaya marcando". Palabra de Diego Pablo Simeone. Tras lograr el extraordinario fichaje de Luis Suárez para reforzar el ataque, el club sigue trabajando en el capítulo de altas y bajas.

Más allá del impacto negativo de la Covid-19 en el club y de las restricciones financieras que están azotando al resto de clubes, la situación del sigue siendo especial en este mercado. Al haber excedido el límite de coste de plantilla, sólo podrá reinvetir en fichajes el 25% de los ingresos que obtenga por ventas o por el ahorro de fichas, con lo cual todo movimiento en el mercado debe ser escrupulosamente medido, para cumplir los parámetros económicos mencionados. Hay varios nombres propios con los que cuadrar las diferentes piezas para dar forma al complicado "puzzle" colchonero. A falta de seis días para cerrar el mercado, este es el escenario en el Atlético de Madrid:

Héctor Herrera. El mexicano llegó con la carta de libertad al Atlético de Madrid, firmando por tres temporadas. No ha triunfado y no ha disputado de demasiados minutos, con lo cual el club busca un equipo para el centrocampista. Se especula con un posible regreso al y con el interés del Nápoles en . Si el Atlético de Madrid logra encontrarle acomodo en otro club, entonces el cuadro rojiblanco activaría el fichaje de Lucas Torreira, mediocentro uruguayo del . Existe un acuerdo verbal entre el Atleti y el uruguayo, pero supeditado a la marcha de Herrera. Es decir que si no sale el mexicano, no llegará el charrúa.

Diego Costa. A pesar de su escaso rendimiento y su altísimo sueldo - 10 millones de euros netos por temporada-, en el club han gustado tanto su partido ante el , como sus declaraciones tras el encuentro. Costa confesó que ponía su futuro en manos del club y que no quería ser un problema. Simeone, en conferencia de prensa, se ha mostrado partidario a que siga en el equipo. Por otro lado, tal y como informó Goal, el Atlético de Madrid hizo una oferta a Edinson Cavani de un año más otro prorrogable, siempre y cuando el Atleti se clasifique para Champions. Si Costa al final se queda, resultará imposible poder fichar a Cavani. Pagar ambos sueldos esta temporada sería inasumible para el modelo financiero de la SAD.

Thomas Partey. A pesar del creciente interés del Arsenal, el Atlético de Madrid no desea negociar el traspaso de Thomas, al que considera imprescindible para su proyecto deportivo. El club sólo se plantearía prescindir de Thomas si algún club depositara los 50 millones de euros de su cláusula de resicsión y el propio jugador quisiera abandonar el Metroopolitano. De momento, ese no parece ser el caso, ya que Thomas quiere seguir de rojiblanco y renovar su contrato, pese a que hace meses rechazó la oferta que le hizo el Atleti, antes del estallido de la Covid-19.

Thomas Lemar. El Atleti ya le ha encargado su salida a Jorge Mendes. Dos clubes ingleses se plantean su fichaje con operaciones de cesión por una temporada, algo que no satisface al Atlético de Madrid. ¿Por qué? Si hay cesión, el Atlético no libera la suficiente carga de masa salarial para poder fichar nuevos jugadores. Simplemente, se ahorra la ficha del jugador. De ahí que el Atlético tenga claro que sólo aceptaría un traspaso -aunque sea a la baja- o una cesión con opción de compra, porque esa fórmula sí permitiría al Atleti liberar al menos un 25% del dinero. Si no llegan ofertas con esa fórmula, Simeone sería partidario de quedarse al jugador.

El artículo sigue a continuación

Mario Hermoso. Después de la compra de Diego Llorente por parte del , la sigue peinando el mercado en busca de centrales. Hermoso no tuvo demasiados minutos el curso pasado y si llega una buena oferta por sus servicios, el Atlético de Madrid podría pensarse incluirle en alguna operación. En todo caso, el Atleti sólo buscaría una opción de traspaso o de cesión con compra obligatoria. En el Metropolitano saben del interés donostiarra, pero no van a ceder a pelo al defensa. Si la Real le quiere, tendrá que rascarse el bolsillo.

Nikola Kalinic. Sigue pertenenciendo al Atlético de Madrid. El futbolista tiene ahora mismo dos ofertas sobre la mesa. Una para activar su regreso a la AS y otra, para recalar en el fúthol turco, concretamente en el , un equipo del que estuvo realmente cerca y con el que finalmente se han enfriado las gestiones.Si finalmente deja de pertenecer al Atleti, ayudará al club a hacer un mínimo hueco en su límite de coste de plantilla. En el club creen que pronto se resolverá su futuro.