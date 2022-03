El Atlético de Madrid, pendiente de Morata, Grbic y Saúl

POR ROMEO AGRESTI Y RUBÉN URÍA - ¿Qué sucederá con el futuro de Álvaro Morata? Pues ahora mismo, lo normal sería que siga en la Juventus de Turín, pero todos los escenarios están abiertos. El cuadro turinés, en el contrato de cesión que se pactó con el Atlético de Madrid, tiene una opción de compra por el delantero de 35 millones de euros. El jugador desea seguir siendo "bianconero", pero sabe que no puede asegurar al 100% su continuidad, ya que la última palabra será del Atlético de Madrid, propietario de sus derechos económicos. La Juve no tiene intención de abonar esos 35 millones pactados en su día, pero quiere renegociar y mantener conversaciones con el Atleti, para intentar rebajar esa opción de compra hasta los 25 "kilos", incluyendo variables. En Madrid, no obstante, no quieren rebajas de ningún tipo. Quieren que la Juve cumpla su palabra y pague el dinero que se negoció. Sin embargo, está sobre la mesa otra posibilidad que ambas partes podrían valorar. Que Morata, pretendido por el Barça el pasado mercado de invierno, renueve un año más con el Atlético de Madrid y posteriormente, la Juve pueda prorrogar, una temporada más, la cesión de Álvaro para seguir en Turín. Nadie descarta esa solución intermedia, porque la Juve podría seguir contando con el jugador y el Atleti, ingresar dinero por la tarifa de préstamo y no asumir la ficha del futbolista, que es bastante alta.

Todos los escenarios posibles con Morata

Mientras en la Juve se filtra que no desean ejecutar los 35 millones de euros que cuesta la opción de compra, en el Atlético conservan la calma. Si Morata regresa a Madrid este verano, accionarán todos los mecanismos para encontrar la mejor operación para las partes, porque existe una buena relación con el agente de Morata, Juanma López. Cabe recordar que Álvaro Morata tiene contrato en vigor con el Atlético de Madrid hasta junio de 2023. Si la Juve finalmente no paga esos 35 "kilos" y tampoco se prorroga esa cesión, el Atlético tendrá que ocuparse de encontrar un comprador para el madrileño. Morata quiere seguir en Turín, la Juve quiere lo mismo pero pagando menos de lo acordado y el Atleti tendrá que valorar la situación con calma. Según le consta a GOAL, en el Metropolitano no se descarta que, al final, el jugador renueve otro año más con el Atlético y después vuelva a salir cedido. No sería un caso único. Eso ya pasó con Vitolo, que antes de salir cedido al Getafe, renovó con la entidad colchonera.

El Lille no pagará por Grbic

Otro foco de mercado importante en la actualidad rojiblanca es el de Ivo Grbic. El portero balcánico está cedido en el Lille, donde ha perdido protagonismo y donde todo parece apuntar a que volverá al Atlético a partir del 30 de junio, cuando acabe su cesión. Grbic no ha convencido y el Lille no está dispuesto a ejecutar la opción de compra de 8 millones de euros que figura en su contrato de préstamo. Con Saúl Ñíguez el asunto no es diferente. Con la prohibición de fichar y firmar nuevos contratos, el Chelsea está atado de pies y manos para activar la opción de compra por Saúl, que asciende a 35 millones. Por lo tanto, todo hace presagiar que el ilicitano, salvo que le levanten el castigo al Chelsea, volverá al Atlético este verano, ya que tiene contrato en vigor. Según ha podido saber GOAL, Saúl siempre tendrá abiertas las puertas para regresar a la que es su casa y salvo que quiera encontrar otro destino, podría quedarse en el club rojiblanco la próxima temporada, si así lo desea.