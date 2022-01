El Atlético de Madrid no tiene intención de desprenderse de Luis Suárez en este mercado

El Atlético de Madrid no contempla la salida de Luis Suárez en este mercado de invierno. Según revelan a Goal fuentes solventes del club rojiblanco, la entidad no tiene intención de prescindir del delantero uruguayo antes de que expire su contrato, que vence el próximo 30 de junio. A pesar de que el charrúa no atraviesa su mejor momento desde que llegó al Atleti y se puso a las órdenes del Cholo Simeone, en el club se confía en que Suárez continúe ligado al club madrileño a pesar de las ofertas que tiene sobre la mesa.

En las últimas horas, según ha avanzado el periodista Gerard Romero, Luis Suárez ha descartado las ofertas de dos clubes brasileños, Corinthians y Atlético Mineiro, que estaban muy interesados en hacerse con sus servicios, así como otra de un club de Arabia Saudí. Además, según el citado periodista, Suárez tiene sobre su mesa una oferta del Aston Villa, club inglés de la Premier League, ya que su amigo y a la sazón entrenador de los "villanos", Steven Gerrard, se habría puesto en contacto personalmente para sondear la posibilidad de poder contar con el charrúa. Sin embargo, ese ofrecimiento no se produciría en este mercado, sino de cara al próximo mes de junio, cuando Suárez acabe su contrato con el Atlético.

El uruguayo, aunque está lejos de los números goleadores del pasado campeonato, donde su pieza decisiva para Simeone, sigue siendo el máximo realizador colchonero, con 7 tantos. El club no tiene intención de prescindir del charrúa en esta ventana de mercado y aunque hay muchas especulaciones sobre su futuro y sobre si renovará o no con el Atlético de Madrid, ambas partes están convencidas de seguir ligadas, como mínimo, hasta el 30 de junio.