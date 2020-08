El Atlético de Madrid negocia el fichaje de Ivo Grbic, portero croata del Lokomotiv de Zagreb

Se llama Ivo Grbic, mide casi dos metros, juega en el Lokomotiv de Zagreb y salvo giiro inesperado, fichará por el Atlético de Madrid. En los últimos días, el club rojiblanco ha avanzado las gestiones para fichar a este prometedor portero y ahora mismo, cuando apenas quedan los famosos flecos por resolverse, el meta está cerca de desplazarse a la capital de para pasar las pertinentes pruebas médicas y firmar su contrato conlos colchoneros. Así lo asegura el diario croata 'Sportske Novosti'.

Según fuentes de la prensa croata, el fichaje se sigue negociando y podría acabar de cerrarse en una cantidad cercana a los 6 millones de euros. El portero está ilusionado en fichar por el club rojiblanco, al que ha colocado el primero en su orden de prioridades, desechando otras ofertas. Por ejemplo, la del West Browich Albion, que dirige el también croata Slaven Bilic, que ofrecía 5 millones de libras. El Atlético espera cerrar el fichaje de Grbic esta semana y no se descarta que en la operación entre Álex Dos Santos, portero brasileño de la cantera rojiblanca. Más allá de que Jan Oblak tiene contrato en vigor y cláusula de 120 millones, Antonio Adán abandonará el club y fichará por el Sporting Clube de Lisboa. Es decir, el Atleti necesita un portero ya.

¿Quién es Ivo Grbic?

Ivo Gbric está consdierado como uno de los guardametas con más futuro de Europa, Tiene 24 años, le costó 150.000 euros a su club, ha alcanzado un valor de mercado de 3 millones de euros y tiene contrato hasta 2023. Como portero, destaca por su seguridad en el juego aéreo gracias a su 1,95 metros, en su acierto en el mano a mano ante los puntas rivales y además, por su sorprendente coordinación y reflejos bajo palos.

Dmitrovic, la opción número uno, bloqueada

Tqal y como informó Goal, el portero de la SD Marko Dmitrovic, era la opción número uno de la secretaría técnica del Atlético. No obstante, aunque su perfil era idóneo para ocupar la portería rojiblanca, el Atleti no ha dado el paso al frente para su contratación. Dmitrovic acaba contrato en 2021 y tiene una cláusula de casi 20 millones de euros, una cantidad demasiado alta para el Atlético. El Eibar no quiere desprenderse del portero y en una primera toma de contacto, ha pedido una cantidad que el Atleti considera demasiado alta.

Otras opciones: Rui Silva y José Sá, descartados

El también tenía otros candidatos para reforzar su portería, como José Sá, portero del Olympiacos de El Pireo, y como Rui Silva, portero del , que también gustaba muchísimo en el club rojiblanco, por el que se interesó al Real y que, finalmente, podría acabar quedándose en Granada. Ambos podían llegar al club gracias a la influencia del agente Jorge Mendes, que podría haber intermediado. Los agentes de Rui Silva estaban pidiendo un salario alto, de unos 3 millones de euros por temporada. Ahora mismo, tanto Rui Silva como José Sá están descartados.