El Atlético aprieta por Semedo... pero el Barcelona no vende

El portugués es un futbolista del agrado de Simeone pero el club azulgrana no tiene previsto negociar la venta del lateral diestro.

MERCADO

Nélson Semedo no está entre los jugadores transferibles del . Según ha podido confirmar Goal el lateral portugués interesa a Diego Simeone para reforzar al Atlético, que incluso habría pedido al Barcelona abrir una negociación que, a día de hoy, no tiene perspectivas de producirse. Sin embargo, lo que pueda suceder con Antoine Griezmann a partir del próximo 1 de julio, cuando su rescisión bajará a 120 millones de euros, no hace más que alimentar los rumores.

El caso es que, según ejecutivos del propio club revelaron a Goal, el Barcelona no está por la labor de vender al portugués, que justo acaba de cumplir su segunda temporada en azulgrana y tiene contrato hasta junio de 2022 y una cláusula de rescisión de 100 millones de euros. Su salida, pues, no está prevista a pesar de que el lateral diestro del filial, Moussa Wagué, promocionará la próxima temporada habiendo sido uno de los jugadores del B más utilizados por Ernesto Valverde en la que justo acaba de terminar.

El Barcelona valora cómo la progresión de Semedo es evidente como carrilero diestro, donde en su segunda temporada ha alternado el lateral derecho con Sergi Roberto e incluso ha disputado partidos importantes como titular -ha estado de inicio a domicilio del Olympique Lyonnais, el y, precisamente, el Altético- en los que no ha dejado de demostrar una evolución al alza tras ejercer de suplente en su campaña de debut.