El asombroso Ajax también alza la voz contra el proyecto de la Superliga

Palabras de Edwin Van der Sar

Predicará en el desierto, pero tiene más razón que un santo. El Ajax, asombro de Europa después de ganar en Madrid, Turín y Londres, alza la voz contra la posibilidad de la Superliga. Un formato diseñado para disfrute de los clubes más ricos de Europa y que, curiosamente, no contó con el club holandés en su borrador de proyecto inicial. No deja de tener su guasa que el , pese a no estar en la lista de los participantes de la hipotética Superliga, pueda llegar a ser un finalista de la presente Champions.

De ahí que el director deportivo del Ajax, Edwin Van der Sar, se mostró partidario de que los equipos más modestos puedan alcanzar las rondas finales. Van der Sar cree que los casos como el de este Ajax se darán cada vez menos, debido a las inyecciones económicas que reciben los clubes de la élite cada año: "Tenemos que crear un sistema en el que los grandes clubes de los campeonatos más pequeños puedan luchar contra los de las ligas más grandes. Clubes como nosotros, , , , Salzburgo, o Fernerbahçe..." dijo el ex portero "ajacied".

La gran diferencia de presupuestos podría ocasionar una brecha todavía más amplia entre los clubes ricos y los menos ricos. Van der Sar ha confrimado que el Ajax quiere proponer nuevas medidar ante la Asociación Europea de Clubes (ECA), para intentar poner remedio a esta situación. El dirigente del Ajax explicó:"Hablé recientemente con Agnelli y comparte la misma visión, como por ejemplo que se jueguen más partidos europeos, pero el sistema actual hace que las diferencias entre los diversos campeonatos, especialmente en términos de derechos televisivos, acaban por impedir cualquier competitividad".

Desde hace tiempo se lleva barajando la idea de crear una competición nueva, una Superliga de Clubes con los mejores equipos de toda Europa. Una idea que Javier Tebas, presidente de , rechaza. De hecho, en sus declaraciones a Goal, comentó que es "un proyecto de barra de bar a las cinco de la mañana". La Premier League sigue firme en su defensa de su campeonato y se niega a jugar esa Superliga los fines de semana. Y por su parte, la también se posiciona contra esa famosa Superliga. Y ahora, es el Ajax el que alza la voz y pide que existan menos diferencias entre los grandes clubes y los campeonatos más pequeños.