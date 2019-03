El arte del penalti, de Antonín Panenka a Sergio 'Ramenka'

Otro espectacular lanzamiento de Ramos, un maestro desde los once metros

¿Por qué tira Sergio Ramos los penaltis en el y en la selección española? Sencillamente, porque los marca. Y además, porque demuestra una personalidad arrolladora y una sangre fría digna de los elegidos. Ante Noruega, con empate en el marcador, el central volvió a ejecutar su lanzamiento favorito, imitando a Panenka, para anotar el gol del triunfo español. Y es que, como el propio Antonín confesó en Goal, “Ramos es el que mejor lanza a lo Panenka en el mundo”. De hecho, el camero ya no sólo imita a Panenka, sino que ahora ya incluso se ha permitido el lujo de superarle y de patentar su propia denominación de origen: “La Ramenka”.

Ramos ha anotado los 12 últimos penaltis que ha chutado. No falla desde lo once metros desde mayo de 2018, en un choque precisamente ante su primer club, el , en Nervión. Desde entonces, el camero tiene un 100% de efectividad: 12 penas máximas ejecutadas y 12 anotadas. Además, Ramos lleva 8 lanzamientos de “Ramenka” y 8 conversiones. El camero ha anotado con ese lanzamiento espectacular ante , Macedonia y Noruega con la camiseta de la selección, y ante Sevilla, , , y otra vez Girona, esta vez en .

Normal que Antonin Panenka, creador del ya icónico lanzamiento de penalti, se rindiera al capitán blanco hace meses. A Sergio no sólo no le tiembla el pulso, sino que domina esa suerte con una maestría digna de elogio. Le gusta arriesgar y además, le sale bien. Ya no es Sergio Ramos. Es Sergio ‘Ramenka’, el heredero de Antonín Panenka.

Sergio Ramos su gol número 18 con la selección y va camino de ser el defensor de la historia con más goles, situándose a sólo cuatro tantos de los 22 del argentino Daniel Alberto Passarella. Además, en Mestalla sumó Ramos su quinto partido seguido marcando con , lo que le coloca a solo uno de la mejor marca de la selección. La comparten Villa, Hierro y Pirri.