El Arsenal renueva a David Luiz y los hinchas incendian en las redes sociales

Tras su calamitoso partido ante el City, el Arsenal ha anunciado la renovación de David Luiz y los hinchas "gunners" han incendiado las redes

Hace unas horas, el de Londres anunciaba la renovación de David Luiz por un año más. La noticia llega después de la sonrojante actuación del central brasileño ante el , en un partido donde cometió dos errores tremendamente groseros y acabó expulsado, siendo parte capital de la goleada encajada por los "gunners". Tras el partido, David Luiz dijo que había sido culpa suya y no de los compañeros, ni del equipo. Es más, dejó caer una reflexión sobre su futuro. "En los últimos dos meses he cometido errores. Tenía que actuar de otra forma: decidir si alargo mi contrato y me quedo o no. Todavía no lo he hecho y eso es error mío", dijo.

Sin embargo, lejos de retirarse, com algunos medios especulaban, David Luiz ha vuelto a ser noticia porque el club ha decidido, contra todo pronóstico y visto su rendimiento, firmarle un año más de contrato, ya que el brasileño acababa su vinculación con el Arsenal el día 30 de junio. Nada más aparecer el comunicado oficial en las redes sociales del Arsenal, los hinchas han convertido al defensa central en TT y han inundado las redes de quejas, críticas y mofas sobre David Luiz y sobre la decisión del Arsenal.

Championship here we come ❤💉 pic.twitter.com/1Xm8MJIOCO — Waldo 🎭 (@AtleticoLondon) June 24, 2020

Auba when he sees this news pic.twitter.com/bZ1Qp9t8Fb — 🌊™️ (@RealistGlizzy) June 24, 2020

Ceballos extiende su contrato y el Arsenal ejecutará la opción de compra por Pablo Marí

Más allá de la renovación por un año de David Luiz, el Arsenal se ha puesto manos a la obra para anunciar otras tres extensiones de contrato con Pablo Marí, Ceballos y Soares. El club ejecutará la opción de compra por el defensa español Pablo Marí.Por otra parte, Dani Ceballos ha extendido su contrato de cesión más allá del 30 de junio, por lo que acabará lo que queda de temporada con los "gunners". Y por último, Cedric Soares también ha decidido extender su contrato. Así lo ha comunicado el club "gunner" a través de un anuncio oficial en sus redes sociales, donde se especifica que habrá nuevo contrato con los cuatro jugadores.