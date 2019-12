El ex jugador de Necaxa que se candidatea para llegar a Colo Colo

El delantero que militó en Unión La Calera no esconde sus deseos por fichar en el cuadro de Macul.

"Ellos ( ) saben que es uno de los clubes donde quisiera estar". Esas fueron parte de las declaraciones del delantero argentino Brian Fernández, quien no se candidatea para llegar a reforzar la delantera de Colo Colo.

Por eso es que en conversación con Dale Albo enfatizó: "Me encantaría estar con ellos, de compartir un torneo. Pero bueno, hay que esperar, tengo vacaciones hasta el 18 de enero, tengo opciones y estoy tranquilo", agregó.

Jugador que en redes sociales, en medio de la presentación de Matías Fernández puso él mismo su nombre sobre la mesa para fichar por el Cacique.

Así es como comentó en Instagram una imagen donde aparece Matías, con quiem compartió camarín en Nacaxa de .

Consultado por querer tener otra vez al 14 como compañero, sostuvo: "cómo no me va a gustar compartir plantel con él, me encantaría, es una de las personas que más me ha ayudado y estoy muy agradecido de él. Por eso sería lindo coincidir, pero no depende de él ni de mí, todo depende del club ver que quieren hacer conmigo".