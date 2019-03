"El árbitro cuando veía a Jafet Soto se asustaba"

El gerente general de la Universidad de Costa Rica apuntó a la actuación arbitral frente a Herediano.

“Nadie dice que se perjudicó a la Universidad de ", lamentó Olman Vega, gerente general del club. Todo apunta a la actuación del árbitro Keylor Herrera y su supuesto beneficio hacia Herediano, en el empate 1-1.

"El árbitro cuando veía a Jafet (Soto) se asustaba, es culpa del arbitraje que la UCR no tenga más puntos. La jugada de Yeltsin Tejeda es digna de un voleibolista, Keylor no solo debería retirarse del arbitraje, sino reconocer su error”, dijo a Radio Monumental.

Vega no bajó el tono de sus declaraciones y siguió con el arbitraje en la mira: "Estamos no solo molestos, sino también preocupados. Tras cuatro meses de cada comisión, volvemos al caos. Si no hay una mano negra, hay dos manos negras”.

UCR se jugará todo frente a Carmelita, este domingo, con el objetivo de no descender. "Los puntos los iremos a ganar en la cancha", agregó.