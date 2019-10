El annus horribilis de Jovic: Gafado desde su fichaje por el Real Madrid

Se convirtió en el séptimo fichaje más caro del Real Madrid, pero acumula 218 minutos en siete partidos oficiales sin ver puerta y un lío con Serbia.

Luka Jovic parece estar gafado desde que fichó por el . El delantero blanco no se ha podido estrenar aún con su equipo en los siete partidos disputados, no ha sido convocado por para los pasados encuentros y además ha sido criticado cuestionando su compromiso con la selección en un episodio que le está carcomiendo. Vayamos por partes.

Séptimo fichaje más caro en la historia del Madrid

Cuando Jovic empezó a deslumbrar en el Eintracht alemán varios de los clubes más poderosos del continente se apresuraron a intentar convencerle de unirse a sus respectivos proyectos. Pero finalmente fue el Real Madrid quien por 60 millones de euros y 5 kilos más en variables se hizo con sus servicios, algo que se hizo oficial a primeros de junio.

Zidane tenía así al delantero pretendido por sus competidores y deseado por él mismo para reforzar la delantera y de paso, tomar el relevo llegado el momento, de Karim Benzema que es diez años mayor.

En blanco en pretemporada

Todo parecía encajar pero lo cierto es que Jovic no empezó con buen pie en el Real Madrid ya que en los cinco encuentros en los que participó durante la pretemporada acabaron en blanco. Bayern, , Atlético, Salzburgo y vieron cómo el serbio no era capaz de perforar sus porterías en los 194 minutos que le contemplaron sobre el césped.

Sin puntería en los siete partidos oficiales

Tampoco estuvo acertado de cara a gol en los siete partidos oficiales de la temporada con el Real Madrid. , , , , y en Liga y en Champions fueron enemigos a los que Jovic no consiguió marcar en los 218 minutos que estuvo sobre el césped.

En total 412 minutos (casi siete horas) sin ver puerta con la camiseta blanca, un hecho que le coloca a la cola del ranking de delanteros del Real Madrid a la hora de tardar en marcar su primer gol. Solo Benzema (219 minutos), Owen (291 minutos) e Higuaín (669 minutos) le superan en tan fatídico ranking.

Jovic no saborea el premio del gol desde el pasado 10 de junio, pocos días después de hacerse oficial su fichaje, cuando anotase con su selección.

Dos lesiones y un lío con Serbia

Por si fuera poco dos lesiones en estos cuatro meses le han dejado tocado. La primera, en el derbi de ante el Atlético de Madrid tras un golpe con Oblak, le mantuvo en incertidumbre aunque sin duda, fue la segunda en un partido ante la que desató la polémica.

Desde Serbia no entendieron cómo Jovic abandonó la concentración aquejado de molestias pero no dudó en vestirse de corto con el Real Madrid días después. Eso le costó que en la última convocatoria su seleccionador no le llamara para defender a su país en los compromisos ante Lituania y . Pero no solo eso, sino que además fue acusado de anteponer el Real Madrid a la selección.

Su padre defiende y destaca su compromiso con la Selección

En una entrevista su padre Milan salió al paso de las acusaciones de manera contundente.