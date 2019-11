El amenazante rayado que apareció en La Florida

El estadio Bicentenario, el que albergará el duelo entre Unión La Calera vs. Deportes Iquique se mantiene en alerta por amenazas de boicot.

Este viernes el fútbol chileno tendría un partido de definición. No de título ni descensos, sino de la viabilidad que se siga disputando o no el torneo. La sede, el estadio Bicentenario de La Florida, donde (extrañamente) hará de local frente a Deportes tras la no autorización de la alcaldía de La Calera para facilitar el Nicolás Chahuán.

Por eso, y ante las constantes amenazas de boicot, el presidente de la ANFP, Sebastián Moreno, el secretario del Sifup, Luis Marín, llegaron hasta La Florida para ser testigos de cómo se realice la jornada.

El artículo sigue a continuación

Un panorama tenso, puesto que una parte del estadio amaneció con un amenazante rayado: "En La Florida no se juega", haciendo referencia a que las barras bravas se disponen a impedir la reactivación del Campeonato Nacional.

De esta manera se mantienen los dispositivos de seguridad en alerta, y al menos los equipos pudieron llegar sin problemas al reducto deportivo.