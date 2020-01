El Al-Sadd confirma que hay negociaciones entre Xavi y el Barça... y él niega tener ofertas del Barcelona

El caso Xavi Hernández poco a poco va viendo la luz. El todavía técnico de Al-Sadd es el candidato número 1 del FC para sustituir a Ernesto Valverde en el banquillo blaugrana, y parece que ya hay negociaciones formales entre ambas partes.

Así lo confirmó el director deportivo del club catarí. Muhammad Ghulam Al Balushi, responsable deportivo del club, según varias informaciones de redes sociales, habría afirmado que el club de la Ciudad Condal y su técnico se encuentran negociando.

Al Balushi, además, habría dado su beneplácito a este movimiento. “Hay negociaciones entre Xavi y Barcelona ahora y le deseamos éxito donde quiera que vaya”, afirmó al canal 'Alkass' antes de la semifinal que el Al-Sadd disputó frente al Al Rayyan donde su equipo ganó 4-1 para meterse en la gran final.

Xavi tiene contrato hasta junio en Catar, pero contaría con una oferta para hacerse cargo del Barça esta misma semana, como ha informado el periodista de Mundo Deportivo, Miguel Rico, en 'Tiempo de Juego' de la cadena COPE.

El artículo sigue a continuación

Además, el Barça espera pacientemente a la decisión de Xavi, de hecho Óscar Grau, CEO de la entidad, y Eric Abidal, permanecen en Doha a la espera de que se resuelva la situación.

Según Mundo Deportivo, Xavi y el Barcelona, representados por Óscar Grau y Eric Abidal se reunirán de nuevo en la noche de este sábado para la oferta de dos años y medio que habría ofrecido el club azulgrana según el citado medio.

Por su parte Xavi compareció tras el partido afirmando que no ha recibido oferta alguna del Barcelona aunque reconociendo la reunión con Abidal.

"No he recibido ninguna oferta del Barcelona, es verdad que me he reunido con Abidal porque es mi amigo. Respeto al Barcelona y a Valverde y no puedo hablar de lo que está pasando allí. Mi sueño es siempre entrenar al Barcelona pero actualmente soy entrenador del Al Sadd y estoy enfocado en mi cub"