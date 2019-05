El agente de Bale: "Gareth quiere quedarse, pero no sé si el señor Zidane quiere"

Jonathan Barnett asegura que hay posibilidades de que se marche, pero costará mucho dinero al que quiera hacerse con sus servicios

El Real Madrid piensa en fichajes, pero es imposible cuadrar una plantilla para la próxima temporada si no hay también salidas, algunas de ellas importantes. Quizá la prioritaria es Gareth Bale, por su elevadísimo sueldo y la poca sintonía con Zidane, también porque es un jugador que, en condiciones normales, sigue teniendo un buen mercado. Pero no será sencillo, y tampoco parece que lo vaya a poner fácil su representante, el lenguaraz Jonathan Barnett, que insiste desde hace tiempo en que su asesorado quiere permanecer en el Madrid. Eso sí, de una cerrazón en banda ha pasado a un paso posterior, culpar al entrenador de una hipotética salida.

"Él quiere quedarse. No estoy seguro de que el señor Zidane quiera que se quede, pero en este momento Gareth quiere quedarse. Tiene un contrato hasta 2022", ha explicado el representante a la cadena Sky Sports. También deslizó que el entrenador francés no valora a Bale en su justo punto: "Ha sido y es, en mi opinión, uno de los tres o cuatro mejores jugadores del mundo. Este juego es un juego de opiniones y el señor Zidane no piensa eso. Esa es su opinión, él tiene derecho a eso, no lo criticaré".

Tras la última derrota del , contra el Rayo en Vallecas, Zidane dejó caer que Bale no tiene la cabeza en el Real Madrid. Una semana más tarde le dejó fuera de la convocatoria contra el Villarreal.

La idea de dejar salir a Bale tiene un escollo más, y es que el interesado no parece dispuesto a aceptar menos de lo que gana, más bien al contrario, entiende que un cambio de aires tendría que conllevar una subida de sueldo. A Barnett le preguntaron por una posible marcha a la Premier League y él no lo descartó, pero recordó que no es un plan barato. "Ciertamente es posible, si alguien pone su mano en el bolsillo y nos paga lo que creemos que merece... ¡Va a ser mucho dinero!", explicó el agente del futbolista, uno de los más poderosos en el mundo del fútbol.