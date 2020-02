El agente de Bale le cierra la puerta de salida: "La mayoría no juegan en su liga"

Jonathan Barnett reitera que el galés quiere cumplir su contrato, al que le queda año y medio, y lamenta que se bromee con él: "Me disgusta".

Jonathan Barnett, el agente de Gareth Bale, atendió a la emisora TalkSport para abordar la situación que vive el galés en el y lamentó lo mal informada que está la afición cuando se refiere a su representado así como las muchas bromas de la que es víctima en las redes sociales. "La mayoría de la gente no sabe lo que realmente está ocurriendo" comentó para señalar que "me molesta porque nadie tiene ni idea de lo que habla y su situación no depende de mí".

El agente de Bale recordó que "tiene dos años más de contrato, tiene una mujer, tres hijos y está acomodado en Madrid" así que, una vez más, cerró la puerta en cuanto a la posibilidad de ver a Bale con otra camiseta en el corto y el medio plazo. Barnett, de hecho, se refirió a la presunta oferta del durante el último día del mercado y descartó que se marchara a jugar a . "No existió la oportunidad de volver al Tottenham y, además, está muy feliz". En cuanto a la posibilidad de marcharse a China, Barnett fue muy claro: "No es un buen momento para irse a China" admitió entre risas. "En dos años y medio finaliza su contrato y decidiremos lo que haremos".

Por si las moscas, Barnett optó por no dejar espacio a intepretaciones. "Vamos a ser realistas, la mayoría de clubes no juegan en su liga" destacó antes de valorar que "a él le gusta su vida y que sus hijos estén creciendo en Madrid, no todo es dinero, es su vida, su estilo de vida y su tiempo". Asimismo, Barnett admitió estar en permanente contacto con el Real Madrid. "Hemos hablado con el club y saben qué está pasando, sigue sintiéndose parte importante del Real Madrid" apuntó el agente de Bale.

Eso sí, Barnett no dejó pasar la oportunidad de lamentar el trato que su representado recibe de un tiempo a esta parte. "Desafortunadamente hablan de su estilo de vida, de que no habla español" para apuntar que "es el objetivo perfecto para ellos y eso está mal, es uno de los dos o tres mejores jugadores que han llegado de Gran Bretaña pero no hablan de las cosas buenas". Barnett incluso admitió que "me disgusta que hagan bromas".