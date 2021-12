El 2021 del Athletic Bilbao: un año de más a menos

El año natural 2021 del Athletic Club no ha sido un ejercicio al uso por el transcurrir de los acontecimientos, pero sí quizá un reflejo bastante fiel de lo que es el primer equipo de la entidad bilbaína ahora mismo. Se lleva diciendo en las últimas cuatro temporadas que el conjunto rojiblanco es un grupo en transición y no termina de ir del punto A al punto B que requiere toda transición. Se está retrasando más de los esperado y lo deseado en Ibaigane el proceso de renovación de la escuadra de San Mamés.

Este 2021 que termina comenzó con la destitución de Gaizka Garitano y su relevo lo tomaba el asturiano Marcelino García Toral. En opinión de la mayoría, el cambio llegaba algo tarde y lo que ocurriría unos días después pareció dar la razón a los que apostaban por el cese del de Derio y la contratación del asturiano.

Una Supercopa de mucho mérito

La competición de la Supercopa no viajó a Arabia Saudí como estaba previsto por aquello del repunte de la pandemia y las seminfinales se disputaron en Málaga y Sevilla, con la final también en el capital de Andalucía. A la competición a 4 llegaba el Athletic habiéndose estrenado con Marcelino en partido liguero en San Mamés ante el Barça, con los que perdió por 2-3 a pesar de la buena imagen mostrada.

La semifinal supercopera era contra el Real Madrid en la Rosaleda el 14 de enero y los leones llegaban como víctimas pero con más que ganar que perder. Y un Athletic muy serio, presionante y con las ideas claras doblegó a los de Zidane merced a un doblete de Raúl García, pudiendo los blancos solo recortar el resultado con un tanto de Benzema.

El 1-2 colocaba en la final a los de Bilbao y allí esperaba el Barça de Messi, el mismo que había batido a los de San Mamés en Liga tan solo once días antes. En un partido para la historia de los rojiblancos, los culés se adelantaron hasta en dos ocasiones por medio de otras tantas dianas de Antoine Griezmann. Al primer gol le dio pronta respuesta De Marcos y al segundo, marcado en el 77', sería el Búfalo Villalibre quien contestaría en el mismo minuto 90 del partido para llevar la final a la prórroga.

No hizo falta esperar mucho para ver el gol del partido, que sería a la postre el que decidió el torneo. Iñaki Williams anotó un tanto antológico desde el borde del área al que no pudo llegar Ter Stegen. No se movió más el marcador y con el 2-3, el Athletic alzaba la Supercopa de España para sorpresa de la gran mayoría, tras haberse impuesto consecutivamente a Real Madrid y FC Barcelona.

Camino de las finales de Copa

Se las prometían muy felices en el entorno rojiblanco tras el éxito alcanzado en la Supercopa con la final de la Copa de 2020 pendiente de disputar un año más tarde de lo inicialmente previsto, por la pandemia, y la segunda vuelta de LaLiga y la Copa de 2021 aún por jugarse. Pero el apetito que provocó el temprano éxito de Marcelino no se vio en ningún momento saciado con otro título.

En la competición de la regularidad, se comenzaron a cosechar numerosos empates intercalados por escasas victorias y derrotas que pronto dejaron claro que el lugar de los leones estaría en la mitad de la tabla sin posibilidad de alcanzar Europa ni pasar tampoco penalidades.

En cuanto a la Copa, mla que bien, las cosas fueron mejor y se alcanzó una nueva final tras ir eliminando consecutivamente a Ibiza, Alcoyano, Betis y, finalmente, Levante en las semifinales. Por lo extraordinario del momento sanitario, se dio una circunstancia única en la historia del fútbol español: un equipo disputaría dos finales de Copa no solo en el mismo año sino también durante el mismo mes.

Así, el calendario marcó que el 3 de abril el Athletic jugara la final de 2020 frente a la Real Sociedad y solo dos semanas más tarde, el día 17, tuviera lugar el partido decisivo por el trofeo de 2021 con el Barça como contendiente.

La primera de las finales se la llevó la Real gracias a un tanto de penalti de Mikel Oyarzabal a falta de media hora para el final en un choque sin brillo alguno pero en el que se impuso quien hizo más que el rival. Tras perder ante el vecino, a los del Botxo les quedaba otra bala ante los culés.

La segunda final en 15 días tuvo una primera parte en la que el dominio de los catalanes no se sustanció ni en grandes ocasiones ni en goles. Sin embargo, tras el descanso solo hicieron falta doce minutos para ver cómo los azulgrana batían hasta en cuatro ocasiones por medio de Griezmann, Frenkie De Jong y Lionel Messi, este en dos ocasiones. Así ponían los bilbaínos punto final a un periplo de tres finales en dos meses en el Estadio de la Cartuja; una ganada al Barça en la Supercopa y dos perdidas, ante la Real y el mismo FC Barcelona, de la Copa del Rey, las realmente deseadas desde hace años por la afición rojiblanca.

La temporada terminaría con una serie de partidos ligueros sin sabor alguno para los de Marcelino en los que el entrenador de Careñes hizo alguna prueba en el once sin apenas conclusiones válidas a extraer.

Una nueva temporada

Tras una pretemporada bastante ilusionante, los hombres de Marcelino afrontaban un inicio liguero con la esperanza de poder refrendar las buenas sensaciones de una plantilla aparentemente más ajustada a los planteamientos deseados del técnico asturiano. Una sola derrota (en casa ante el Rayo Vallecano) en los doce primeros encuentros dejaba claro que el Athletic sería un equipo difícil de batir.

Sin embargo, la escasísima aportación ofensiva de los leones ha ido lastrando sus opciones ligueras hasta el punto de pasarse ocho jornadas sin conseguir vencer a sus rivales, periodo en el que han perdido tres encuentros, dos de ellos en San Mamés. La mala racha se ha roto recientemente al imponerse en el último suspiro al Betis en Bilbao en un choque en el que los sevillanos fueron superiores.

Así las cosas, el Athletic termina 2021 en mitada de tabla (décimo), en la misma posición en la que finalizó la temporada pasada. La ausencia de pegada de los de Marcelino penaliza gravemente su más que destacable desempeño defensivo, que se encuentra entre los mejores de Europa. Con las elecciones a la presidencia del club a medio año vista, el primer semestre de la entidad se antoja muy importante, con un primer equipo sin aparentes opciones reales de luchar por puestos europeos, a punto de iniciar su andadura copera ante el Mancha Real de 2ª RFEF y con la Supercopa en Arabia a la vuelta de la esquina, en la que se enfrentará en semifinales a un Atlético de Madrid en crisis deportiva. El futuro de Marcelino, ligado a la renovación en la presidencia, también dependerá en gran medida del desempeño del equipo.