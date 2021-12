El 2021 está viviendo sus últimos días y nadie pondrá en cuestión que ha sido el mejor año de la Selección Española desde el 2012 en el que el equipo logró la Eurocopa con Vicente Del Bosque. Más allá de los buenos resultados (semifinales de la Eurocopa cayendo ante el campeón en los penaltis y finalista de la UEFA Nations League), por primera vez se ha escuchado una palabra muy importante con respecto a la Selección este año: ILUSIÓN.



Y esa ilusión tiene nombre y apellidos: Luis Enrique. La selección ha encontrado a su líder, al cual muchos cuestionaban durante la primera parte de este año y que ahora, prácticamente nadie pone en duda. Las convocatorias del asturiano antes de la Eurocopa suscitaron muchas críticas, las cuales se acrecentaron durante la fase de grupos. Sin embargo, el buen hacer en las eliminatorias valió para que la afición casi al completo se quitase cualquier prejuicio y viera con otros ojos al seleccionador y a los seleccionados.



La remontada ante Croacia cambió el rumbo



El momento que demuestra que esta Selección es otra respecto a la de los últimos torneos tuvo lugar en el encuentro ante Croacia en los octavos de final. Aquel error de Unai Simón hubiera bastado para tumbar a un grupo débil y sin confianza. Pero este equipo demostró no sólo que tiene hambre si no que tiene hechuras de campeón y se levantó con coraje para darle la vuelta al partido en dos ocasiones, pues el duelo acabó decidiéndose en la prórroga.



Como en la Eurocopa de 2008, los penaltis ante Italia decidieron si este equipo merecía o no el trofeo. En esta ocasión, no hubo fortuna desde los once metros y los transalpinos acabaron triunfando, pero España dejó claro a sus aficionados que este era el inicio de un proyecto muy ilusionante.



Luis Enrique cierra todos los debates en la Nations League

Pese al gran hacer en la Eurocopa, las convocatorias de Luis Enrique, las cuales poco tienen que ver con las de cualquier otro seleccionador, siguieron generando críticas antes de la fase final de la UEFA Nations League. Sin embargo, la explosión absoluta de Gavi, al cual convocó con una fe que casi ni en el Barça le tenían, terminó por cerrar todos los debates: Luis Enrique decide y convoque a quien convoque, la afición está con él.



En esa fase final de la Nations League, España dio un paso más: eliminó en semifinales a la vigente campeona de Europa y en la final solo la calidad de Benzema y Mbappé truncaron el que hubiera supuesto el primer título de la Selección desde 2012.



¿Soñar con la segunda estrella?

Con algo más de suspense del que muchos esperaban y gracias a una inesperada ayuda de Georgia, España sentenció el billete al Mundial de Qatar y no fallará a la cita más importante a nivel de selecciones. Algo que cobró aun más importancia viendo que luego en la repesca Italia o Portugal se quedarán fuera por caprichos del sorteo.

La sensación en los aficionados españoles es que, por plantilla, no estamos en el primer escalón de favoritismo, pero que Luis Enrique ha conseguido reducir la distancia y que ha situado de nuevo a España como una Selección a tener en cuenta y que seguro dará muchos quebraderos de cabeza a sus rivales en el torneo. ¿Favoritos? No, pero mucho ojo con esta Selección que tiene mejor entrenador que cualquier otro equipo y que cree en la fuerza del grupo como nadie. A ilusión será difícil vencernos y eso se traslada al terreno de juego.