El 2020 del Betis: Los mejores y los peores momentos

Fue un año de decepciones para el conjunto verdiblanco, que debe renovar las ilusiones en 2021.

El 2020 será un año para olvidar para muchos béticos, cuanto menos un año que no será recordado ya que nada bueno ha dejado en cuanto a resultados. Y si hablamos de lo social algunos lo arrancarán del almanaque de un buen tirón ya que la maldita pandemia ha dejado grandes vacíos. Fin de un proyecto, creación de uno nuevo, y las dudas e interrogantes para una entidad que consigue instalarse en la lucha permanente por puestos Europeos. En el Real solo tiene continuidad el consejo de administración que ha vuelto a sacar adelante, de forma holgada, una Junta General de Accionistas pese al malestar de todos los aficionados por su gestión en los últimos cinco años.

Eliminación en Copa ante el

Pronto daba muestras la entidad heliopolitana de que 2020 no iba a ser un año bueno. A finales de enero se producía el primer batacazo. El Rayo Vallecano era el verdugo improvisado en un guión que debería haber tenido un final menos dramático, o al menos no tan rápido, después de ganarle al Atlético Antoniano y al Portugalete. Un equipo de Segunda división terminaba con las ilusiones de un club que siempre tiene esperanzas depositadas en esta competición y que el año anterior llegó hasta semifinales con serias opciones de meterse en la final.

Mala racha y júbilo final tras ganarle al

El fracaso copero tuvo repercusión en Liga donde encadenó tres derrotas y tres empates hasta que llegó una alegría para el bético. Con el Covid-19 amenazando la situación sanitaria del país, el Real Madrid visitaba el barrio de Heliópolis para caer derrotado. Sidnei adelantaba a su equipo antes del descanso y Benzema ponía la igualada rápidamente en la reanudación. Tello, saliendo desde el banco, y en los instantes finales del choque, hacía el tanto de la victoria en el que sería el último gol que la fiel afición verdiblanca iba a cantar en su Benito Villamarín. Un gol que recorrió vomitorio por vomitorio todos los rincones del estadio, parecía que el bético tenía el presentimiento de que ese iba a ser el último que iba a poder celebrar en su asiento, porque el alma se hacía sentir en cada grito.

Debacle ante el con un post confinamiento desastroso

En marzo se apagaron los focos de los estadios y no se volvieron a encender hasta junio. Pero de qué manera tan espectacular tornarían a brillar, con todo un Gran Derbi. No podía haber un partido más apasionado para volver a una pasión. Era casi idílico y la Liga lo colocaba en primera fila del escaparate. Sería el 11 de junio, en una fecha mágica para el Real Betis, el día que ganó su segunda en el Calderón. Además, el equipo de Rubi venía de ganar al Real Madrid antes del largo parón, lo que algunos catalogaron equivocadamente de una buena dinámica, algo que repasando el calendario no era tal. Por su parte, el Sevilla sí que no venía de desplegar su mejor forma. Sufrió muchísimo en la frente al CFR Cluj para pasar a octavos de final y en Liga acumulaba dos victorias, una derrota y tres empates, el último ante el . El Sánchez Pizjuán iba a ser el escenario y el Real Betis iba a regalar a su afición una nueva decepción, no solo por el fondo sino por las formas. Fue un partido donde el Betis perseguía sombras y el Sevilla flotaba sobre el césped. Simplemente no compitió. El ánimo de revancha por la derrota en la ida (1-2) se volvió a tener que posponer.

El 15 en la tabla y adiós al proyecto de Rubi

El derbi fue el preludio de una temporada desastrosa en la que acabó 15 y donde una victoria agónica ante el impidió un lío mayor. Rubi fue cesado como técnico tras la derrota ante el Athletic de Bilbao y Alexis volvía a coger el equipo para terminar a solo 5 puntos del descenso. Un fracaso en toda regla para un año donde el Betis llegaba con el mayor presupuesto de su historia.

Pellegrini y Cordón encabezan un nuevo proyecto

El verano y el sol dieron tiempo para recargar ilusiones. Mientras la pelota no corre la gestión reluce y el papel todo lo aguanta. Se fichó, con buen criterio, a un entrenador de prestigio como Manuel Pellegrini, al que acompañó un director deportivo de la talla de Antonio Cordón. Pero el mercado de fichajes levantó alguna suspicacia y generó dudas. La pretemporada y el comienzo de campaña devolvieron la ilusión al bético porque parecía que la dinámica iba a cambiar pero los malos resultados de nuevo se asomaron por Heliópolis.

Despidos y reestructuración

Cordón empezó a coger mando en plaza y comenzó la reestructuración del área deportiva. El nuevo director deportivo prescindió de dos figuras importantes de la secretaría técnica: Ángel Luis Catalina y Jesús Sánchez. Ambos fueron los encargados de suplir la ausencia de Lorenzo Serra Ferrer en lo que iba a ser la secretaría técnica más cualificada y profesional que había tenido la entidad verdiblanca. Solo una temporada duró esa secretaría técnica tan modélica.

Un mal final de año siendo el equipo más goleado de la categoría

Una derrota por goleada ante el (5-2) y otra ante el Athletic de Bilbao (4-0) engordaron la casilla de goles encajados hasta convertir al Betis en el más goleado de toda la Liga 20-21. Son 26 goles lo que acumula la entidad sevillana en las 15 jornadas de campeonato que se llevan disputadas. Un mal de tiempos pasados que Pellegrini no ha podido resolver, al igual que no ha logrado aún sacarle rendimiento a jugadores como Borja Iglesias o Sanabria.

La amenaza de Serra Ferrer y una Junta convulsa para acabar el año

No puede decirse que Haro y Catalán sacaran adelante la Junta con problemas porque la goleada accionarial fue bastante contundente, pero tampoco puede hablarse de que fuera una Junta cómoda para el actual consejo de administración. Serra Ferrer se presentaba como oposición dentro de la plataforma “Es Posible Otro Betis” y bastantes accionistas estaban de su lado, pero nada pudo hacer su plataforma ante la aplastante mayoría accionarial que consiguieron reunir presidente y vicepresidente. Eso sí, el nerviosismo estaba latente y entre las votaciones de los puntos del orden del día el presidente tuvo que pedir disculpas a un accionista tras llamarle ‘mamporrero de Lopera, el vicepresidente llamó ‘biriprensa’ a los periodistas y el director deportivo mostró un discurso tan torpe hasta decir que “parecía que algunos béticos querían que perdiera el Betis”. Lo único positivo que consiguió sacar la alternativa a ABA, fue colocar por representación proporcional un consejero dentro de la entidad.

En un año donde para el bético las alegrías brillaron por su ausencia, el fútbol da siempre nuevas oportunidades. El 2021 llega con un derbi frente al Sevilla nada más comenzar, linda ocasión para empezar con buen pie el año y cambiar de aires.