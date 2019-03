El 1x1 de España: Notable para Ramos, Parejo, Rodrigo y Busquets

Buen partido, en líneas generales, de España

logró una victoria crucial para comenzar su viaje de clasificación para la próxima . Doblegó a Noruega en Mestalla en un partido en el que tuvo muchas ocasiones de gol y en el que se llevó un buen susto tras un penalti cometido por Iñigo Martínez en el segundo tiempo. La reacción llegó tras un penalti cometido sobre Morata y transformado por Ramos a lo Panenka. Este es el uno por uno de España:

De Gea: Aprobado. No tuvo demasiado trabajo y adivinó el penalti, pero no pudo pararlo. Dejó un par de sustos y un par de cesiones comprometidas. no acaba de aportar la seguridad necesaria.

Jesús Navas: Notable. Regresó a la selección con buenas prestaciones. Percutió una y otra vez por el carril derecho, dejó buenos centros y demostró que quien tuvo, retuvo.

Sergio Ramos:Notable. Otra vez, "salvador" en el momento de la verdad. Asumió la responsabilidad del penalty lo transformó otra vez con una personalidad extraordinaria, a lo Panenka.

Iñigo Martínez: Aprobado. Se fajó con los delanteros rivales con acierto, pero cometió un penalti infantil que pudo costarle un disgusto a la selección.

Jordi Alba: Notable. Sigue en buena forma. Jugada maestra en el primer gol para asistir a Rodrigo. Es un cuchillo por su banda.

Sergio Busquets: Notable. Eficaz en la salida de balón en la circulación y en la presión. En muchas ocasiones, se incrsustó entre los centrales para sacar la pelota limpia desde la cueva.

Ceballos: Aprobado. Se asoció bien con Parejo, pero le faltó velocidad y sobre todo, elegir bien el último pase. Sustituido por Canales en la segunda mitad.

Parejo: Notable. El socio de todos. Alternó con Busquets para organizar las jugadas, se asoció bien con todos y dirigió el juego con temple y calidad. Se ganó al público de Mestala. Dejó el campo en lugar de Rodri

Asensio: Aprobado. Dejó buenas jugadas y tuvo varias ocasiones, pero estuvo negado de cara al remate. Desbordó con calidad, pero sigue siendo intermitente. Debe aparecer mucho más. Muy egoísta en una jugada que daba la victoria a España y decidió jugársela en lugar de dársela a Rodrigo, completamente solo.

Morata: Aprobado. De haber tenido éxito con las ocasiones que tuvo, su partido habría sido de notable. Su noche negra de cara al gol se compensó con su entrega y habilidad para forzar el penalti cuando más sufría España. Fue relevado por Jaime Mata, que debutó con la selección a falta de tres minutos.

Rodrigo Moreno: Notable. De más a menos. Su primer tiempo fue un prodigio de asociación barriendo todo el frente de ataque. Anotó un gol y siempre generó peligro. En el segundo tiempo le costó más.

Luis Enrique (seleccionador). Notable. Su selección hizo buen fútbol, tuvo muchas ocasiones y mereció la victoria. Su único punto débil, alguna que otra concesión defensiva digna de errores individuales que tendrá que corregir. Eso, y la falta de instinto asesino del equipo, que remató muchísimo y tuvo poco premio. En lo global, fue un buen partido de España ante Noruega.