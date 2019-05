Efraín Juárez sería opción para reforzar a Cruz Azul en el Apertura 2019

La Máquina desde hace algunos años ha estado interesada en incorporar al lateral derecho mexicano.

Dentro de los problemas de en los últimos años se encuentra que la Máquina no ha podido hacerse con un lateral derecho confiable, pues no es la posición natural de Cata Domínguez , y otros jugadores como José Madueña y Jordan Silva no respondieron a las expectativas, por lo que estarían buscando un refuerzo en ese sitio.

Según información de El Universal , los dirigidos por Pedro Caixinha evalúan repatriar a Efraín Juárez , ex-Mundialista que actualmente milita con el Valerenga de Noruega, dándole un segundo aire a su carrera, pues ya disputó 768 minutos y puso tres asistencias desde su llegada en marzo.

Con 31 años cumplidos, Efra tuvo su última aventura en la con , club del que salió a finales de 2017 para jugar en la con .

El reporte afirma que el canterano de Pumas vería con buenos ojos el movimiento, sabiendo que sería una de sus últimas oportunidades para jugar en un equipo grande; sin embargo, su esposa no estaría muy convencida de regresar a la Ciudad de México.