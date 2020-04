Edwin Cardona quiere volver a Boca y jugar el Mundial con Colombia

El volante no solo se ve en Qatar vistiendo la Tricolor, también le encantaría volver a lucir la camiseta Xeneize.

En medio del confinamiento en , uno de los países latinoamericanos más afectados por la pandemia del COVID-19, Edwin Cardona aprovechó el tiempo para entablar un diálogo virtual con el reconocido youtuber local Ezzquiel.

El jugador de de Tijuana no tuvo problema en aceptar el reto de las preguntas cortas realizadas por el youtuber para hablar de varios temas sobre su carrera, presente y también futuro.

Precisamente Cardona aprovechó para regalarle elogios a , equipo al que añora y al cual espera regresar pronto. “Me encantaría volver a jugar en Boca antes de retirarme. Si me llaman en junio, volvería”, aseguró el volante. Hace poco más de un mes el antioqueño había hablado de su regreso frustrado a La Bombonera.

Dijo no entender la decisión de Guillermo Barros Schelotto de no contar con él en la final ante River en Madrid, pero no quiso entrar en reproches o reclamos. Para el ex- , Frank Fabra es el mejor jugador del campeonato argentino, así como Miguel Ángel Russo el mejor director técnico.

Tampoco se olvidó de su querida Selección , a la cual no ha vuelto desde la de y aprovechó para darle un mensaje claro y contundente a Carlos Queiroz de cara al Mundial de Catar 2022: "Me veo jugando el próximo Mundial con la Selección".

Así, Cardona dejó ver sus ambiciones profesionales en el corto y mediano plazo, que evidentemente buscan volver a su mejor momento en y tener la revancha con la Tricolor de vetir su camiseta en el campeonato del Mundo.