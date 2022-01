Ante la salida de Julio César Falcioni del banco de Independiente solo un entrenador estuvo en la cabeza de Rolfi Montenegro, manager del club: Eduardo Domínguez.

Durante este mediodía, y después de comenzar la pretemporada con cinco bajas por coronavirus, el flamante director técnico de la institución dio su primera conferencia de prensa en la que prometió, ante todo, mucho trabajo.

En GOAL te contamos los puntos más relevantes:

Estilo de juego: respetar la historia de Independiente

Somos conscientes de la historia de Independiente. Claro que queremos estar a la altura. Y si pretendemos pelear los títulos que vamos a jugar en los torneos que juguemos, debemos ser ofensivos sino va a ser muy difícil. El fútbol ha evolucionado y se juega diferente, entonces las propuestas ofensivas y defensivas son diferentes a como se hacía antes. Con nuestras formas, creemos que podemos darle un toque diferente a lo que se viene haciendo. Buscamos que nuestra creencia sea la del jugador y la del equipo. A partir de ahí buscar ser protagonistas entendiendo la historia de la institución.

Los puestos que necesita reforzar Independiente

Necesitamos goles. Es un equipo que tiene a su goleador pero después le ha costado encontrar otro jugador que esté por detrás de Silvio (Romero). Sabemos que más allá de la situación de Fabricio (Bustos) vamos a buscar un lateral derecho, lo más probable que un lateral izquierdo también. Y obviamente cuando nombran a Marcone es un grandísimo jugador, pero nosotros también tenemos a Lucar (Romero) ahí, que es un gran jugador. Vamos a evaluar qué es lo mejor para el grupo, estar realmente en las necesidades.

El futuro de Silvio Romero, ¿se va o se queda?

Si llega otro nueve para hacerle competencia, él se va a beneficiar. Sabemos lo que representa, es el capitán y el goleador del equipo. Uno de los que más goles tiene en Argentina. Entonces sabemos lo que nos puede dar y lo que le debemos exigir. Pero bueno, ya va a depender de las charlas que tenga tanto Silvio (Romero) como la dirigencia para que él esté contento. Si se siente bien, nosotros estamos muy motivados y con energía en darle lo mejor.

La situación de Fabricio Bustos y Sebastián Sosa

Uno quiere tener a los mejores jugadores, y ellos son grandes jugadores. He hablado con los dos y me gustaría que continúen. Después las decisiones que tomen individualmente ya no pasan por mi.

Su relación con Julio César Falcioni

Con Julio ya hemos hablado, no me voy a cansar de manifestar lo que lo quiero por la gran relación que nos une. Él me tuvo en Cuarta División, en Reserva, me puso y afianzó de titular en Vélez en la Primera División. Lo tuve en Olimpo y nuevamente en Independiente. Son muchos años de relación, de saber como trabaja y más allá de lo que me une en cómo me hizo afianzar en Primera División, siempre me trató de ayudar en lo personal.

La verdad es como un padre en el fútbol que tengo. Entonces siempre hemos estado en contacto y cuando se dieron las posibilidades he sido sincero con él, hemos hablado lo que tenemos que hablar. Me apoya y me apoyaba constantemente para que elija la mejor decisión. Soy muy agradecido por los consejos que me da, me ha dado y me va a seguir brindando porque la relación que tenemos va más allá del fútbol.

La importancia de Daniel Montenegro para su llegada

El Rolfi influyó mucho en mi llegada. Nos conocemos, nos tocó coincidir como compañeros (de grandes). Inmediatamente me puse a ser el entrenador de él. Fue un cambio muy difícil. Él, como grandísimo que es, lo entendió como todos mis ex compañeros en Huracán.

