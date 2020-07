Eduardo Atala, en contra del regreso del fútbol

El presidente de Motagua considera que "en Honduras no están dadas las condiciones para entrenar y menos para jugar".

El regreso del fútbol en Honduras aún no tiene una fecha exacta aunque se espera que sea en el mes de agosto. Sin embargo, no son pocos los que han alzado la voz en contra de esta vuelta y la consideran precipitada debido a que el coronavirus aún no fue controlado.

Uno de ellos es Eduardo Atala, presidente del Motagua, quien manifestó este viernes que "aún no están dadas las condiciones para que vuelva el fútbol en Honduras, mínimo faltan cinco semanas para que se pueda volver a entrenar, los futbolistas llevan 120 días sin jugar, no es que entrenan dos semanas y pueden volver, Motagua propondrá un regreso responsable", dijo a Radio América.

La pandemia no solo afectó los entrenamientos de los jugadores, también las finanzas de los clubes, que no pueden armar sus planteles de manera normal: "No podemos tener equipos pobres y otros que pueden porque pasaría como en donde siempre gana Bayern Munich", agregó el directivo.

"En la un equipo se acaba de bajar del torneo por los casos de coronavirus en su plantel, imagínate que eso suceda aquí en Honduras, no tenemos control sobre lo que va a suceder", sentenció Atala. "Hay que poner un tope salarial y renegociar los contratos televisivos y patrocinadores para adecuarlos a los gastos de los protocolos de biodiversidad y que sea justo para todos", agregó Atala.

Sobre la iniciativa de FIFA de comenzar las Eliminatorias de Concacaf para 2022 en octubre, el directivo sostuvo que "la FIFA pone esa fecha para presionar y que vuelva el torneo de Honduras, si no hay Liga Nacional, no puede haber Eliminatorias, no torneos Concacaf, ni torneos FIFA".