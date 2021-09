Edson Álvarez dio un paso al frente en el camino hacia su transformación como mediocampista

El mexicano tuvo una extraordinaria actuación contra el Besiktas, registrando un 100% de efectividad en los pases en campo contrario.

Ajax avanza con paso firme a los octavos de final de la Champions League. Luego de la contundente victoria contra el Sporting Lisboa, el equipo de Erik ten Hag no tuvo problemas para vencer como local a Besiktas y llegar en una posición bastante cómoda al próximo compromiso ante el Borussia Dortmund.

El equipo de Amsterdam contó con el protagonismo de Edson Álvarez, quien se consolida como una de las piezas más importantes del campeón de la Eredivisie. El Machín repitió en el once inicial y lo hizo mostrando una versión que muestra su enorme disposición para continuar con su crecimiento en Europa.

Porque ya se sabe que el mexicano es clave como escudo en el centro del campo del Ajax, permitiendo que el resto de los mediocampistas se sumen al ataque con confianza. Pero lo que sucedió ante Besiktas es un claro síntoma de que Edson quiere más: convertirse en un jugador confiable con el balón en los pies.

Álvarez, pese a ser el volante de contención de corte defensivo, tuvo mejores registros con los pases que su compañero Gravenberch. El mexicano tuvo más precisión que cualquier otro jugador del Ajax y en campo contrario acertó todos los pases que dio, algo clave en la propuesta de juego que lleva a cabo Ten Hag.

Ya lo había dicho Edson en la previa del partido: "No es un secreto que tengo que mejorar con la pelota al momento de girar. Lo he mejorado mucho, pero tengo ganas de seguir mejorando porque sé que puedo hacerlo. Y en las prácticas son cinco, bueno diez minutos al final, me dan pelotas y tengo que girar rápido. Son ejercicios muy muy básicos, pero que al final sirven mucho".

Esa disposición a incorporar otros conceptos a su juego, independientemente de que sea el mejor volante defensivo del equipo, le garantiza la titularidad para lo que resta de temporada. Álvarez quiere dar un salto de calidad y la presentación contra Besiktas así lo confirma. Atentos a la nueva versión del Machín.