Edson Álvarez sería uno de los objetivos del Valencia

Ajax estaría en conversaciones para concretar la cesión del mexicano por los próximos seis meses.

Edson Álvarez no tuvo un buen inicio de temporada y cada vez tiene menos participación tras el fichaje de Davy Klaassen. Es por eso que el Ajax contempla una eventual salida del mexicano en el mercado de pases, con la intención de recuperar la mejor versión de su juego.

De acuerdo con la información que publica el diario De Telegraaf, el conjunto de Ámsterdam se encuentra en negociaciones con el Valencia para la cesión del Machín en el mercado de pases de invierno, por los próximos seis meses y con opción de compra a final de temporada.

El principal impedimento que tiene el Valencia es su complicada situación económica, luego de haber vendido a sus principales activos y no haber realizado incorporaciones. En ese sentido, la única posibilidad de fichar al central mexicano pasa, necesariamente, por una cesión.

Javi Gracia, director técnico del conjunto Che, reconoció que ahora mismo no hay nada cierto y cualquier cosa puede pasar en el mercado de fichajes. El estratega no ve más allá y se limita a sacar el máximo provecho de los jugadores con los que cuenta en la actualidad.

"No sé la situación realmente. No sé si van a salir, porque creo que no lo sabe nadie si van a salir jugadores o no. Y tampoco sé realmente si van a venir jugadores. Esa es la realidad", comentó Gracia en la rueda de prensa previa al duelo contra , por La Liga.

Con Klaassen consolidado en el mediocampo del y una defensa que no presenta demasiados cambios en sus partidos, las opciones de Álvarez son muy pocas en el equipo de Ámsterdam. Un cambio a La Liga puede ayudarle a demostrar el potencial que mostró en el América.