Edson Álvarez: "El mexicano habla y no tiene la más mínima idea de lo que pasa en Europa"

El mediocampista mexicano fue enérgico con los que critican a sus compatriotas en el Viejo Continente.

Edson Álvarez está viviendo una temporada muy positiva con el Ajax, ganándose la titularidad de forma indiscutible, además de estar muy cerca de conquistar la Eredivisie e instalado en los cuartos de final de Europa League.

Sin embargo, el Machín nunca ha estado exento de las críticas. En Holanda ya se ha llevado algunos cuestionamientos, y se sabe que los aficionados mexicanos suelen ser duros al momento de evaluar a los futbolistas aztecas en el Viejo Continente.

Álvarez charló con Guerreros Aztecas, considerando que suelen ser muy duros para opinar sobre ellos: "El mexicano habla, el mexicano habla, y no tiene la más mínima idea de lo que pasa acá. Somos muy pocos mexicanos que estamos en Europa, y como somos pocos, somos el foco de atención y llueven críticas por todos lados, pero hay que aprender y disfrutar también, porque no todos pueden estar acá", dijo.

Igualmente, el Machín consideró que atraviesa un buen momento en su carrera, ganándose la confianza del exigente Erik ten Hag: "No todos los jugadores son iguales, a mi me costó un poco más, a otros les cuesta un poco menos. Me siento muy bien, trato de llevar a cabo lo que el entrenador me pide".

El Ajax vivirá una semana crucial para su temporada, midiéndose a la Roma este jueves en los cuartos de final de vuelta de la Europa League, además de disputar la final de la Copa de Holanda el domingo contra Vitesse. Se espera que el formado en América sea titular en ambas contiendas.