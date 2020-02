Las leyes holandesas serían las "culpables" de la mala temporada de Edson Álvarez

Las parejas extranjeras solamente pueden vivir juntas cuando tengan 21 años, regla con la que todavía no cumple la esposa del Machín.

El plan de Edson Álvarez no ha salido de la manera esperada: comenzó como un indiscutible en el Ajax, pero actualmente tiene un rol secundario y casi no ha disputado minutos. Su adaptación ha sido muy compleja, pero es un tema que va mucho más allá de lo deportivo.

El Machín reconoció que le ha afectado mucho el no tener la compañía de su esposa y su hija, quienes ahora mismo no viven con él en Amsterdam. Álvarez tiene la cabeza en otro lado y eso, sin duda alguna, es un gran obstáculo para poder competir al más alto rendimiento.

"La gente no sabe lo difícil que es estar tan lejos de casa sin familia. Quiero a mi esposa y mi bebé aquí. Mis compañeros de equipo también lo notan y me dan mucho apoyo. Si no estás jugando, es bueno volver a casa y encontrar distracción con tu familia", dijo Edson.

La separación de la familia responde a las leyes de , que dictan que las parejas extranjeras solo pueden vivir juntas cuando ambos tengan 21 años, es decir, la mayoría de edad en Europa. Edson tiene 22 y Sofía 20, razón por la que no pueden convivir en Amsterdam.

Es por eso que tanto la esposa como la hija del futbolista radican en Londres, destino al que viajó Álvarez el pasado 14 de febrero. Sin embargo, el Machín apenas estuvo unas horas debido a que tenía que volver a Holanda para preparar el partido contra el Waalwijk.

Toda esta situación ha hecho muy cuesta arriba la adaptación de Álvarez al Ajax, en lo que representa su primera temporada en el extranjero. La solución a su poca continuidad, entonces, pasa más por el reencuentro con su familia antes que cualquier aspecto futbolístico.