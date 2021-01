Edson Álvarez, cansado de ir a la banca: "Me molesta mucho porque sé la clase de jugador que soy"

El mediocampista mexicano expresó que no se encuentra del todo satisfecho con su situación en el Ajax.

La segunda temporada de Edson Álvarez con el Ajax no ha sido nada sencilla. El nacido en Tlalnepantla solo ha disputado 10 de 18 partidos con su equipo en la , participando únicamente en 420 minutos.

Pese a que el Machín ha tenido algunas buenas actuaciones, aún no logra ganarse la absoluta confianza de Erik ten Hag, algo que comienza a molestarlo, pese a haber mostrado paciencia en ocasiones anteriores.

Álvarez charló con el canal oficial del , contando su frustración al ser suplente: "Muchas veces como jugador no te gusta estar en el banco, a mí me molesta mucho porque sé la clase de jugador que soy. Yo solo me pongo a disposición de él, del equipo cuando me toque entrar como lo he venido haciendo, responder y que la gente pueda ver lo que puedo dar".

Igualmente contó que con el transcurso de su carrera, siente que ha crecido su rol con el poderoso cuadro holandés y en la Selección mexicana, donde se perfila para ser titular en las eliminatorias de cara a 2022: "No sé si (suba la) presión, pero sí más responsabilidad, pero yo no puedo hacer nada. Si yo doy todo y entreno siempre bien para que cuando me toque entrar con Ajax, también lo quiero hacer con la selección", aseguró para cerrar.

Edson no es titular con el Ajax en la Eredivisie desde el 20 de septiembre de 2020, en un partido contra RKC Waalwijk. En su último inicio fue el 1 de diciembre de 2020, cuando visitaron al Liverpool en Anfield.