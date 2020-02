Edson Álvarez le abre la puerta a la MLS

El mediocampista mexicano confesó cuál desea que sea el próximo destino en su carrera.

El presente de Edson Álvarez en el no es el más luminoso. El futbolista mexicano no cuenta con la confianza por Erik ten Hag, jugando cada vez menos minutos y atravesando un duro momento personal, pues su novia e hija no están a su lado por problemas migratorios.

Ahora, el Machín está totalmente enfocado en revertir su mala inercia y volver al once inicial; sin embargo, confesó en qué Liga le gustaría continuar su trayectoria en unos años, sorprendiendo a más de uno por su respuesta.

Según reveló Edson en entrevista con TUDN, podría seguir los pasos de Vela, Chicharito o Pulido, pues le llama la atención el campeonato estadounidense: "Mi plan es seguir aquí muchos años y hasta que Dios me lo permita, hasta donde yo pueda seguir acá. Mi siguiente destino sería la por la calidad de vida, por el país. Mi mente y mi cabeza están rondándolo".

Los tiempos han cambiado, y las múltiples ventajas que ofrece parecen seducir cada vez más a las piezas de la Selección mexicana. ¿Será que el exAmérica repunte su carrera o viva un efímero paso por el Viejo Continente?