Edinson Cavani se impacienta: se queda sin tiempo y sigue sin equipo

La oferta del Atleti de un año de contrato más otro prorrogable sigue encima de su mesa, pero depende de la salida de Diego Costa

Se está quedando sin tiempo y sigue sin equipo. Edinson Cavani, delantero uruguayo que es agente libre desde que salió del , ve cómo se está quedando sin tiempo y sigue sin encontrar un nuevo club donde poder jugar. En , apenas quedan 5 días para el cierre de mercado y pese a que Cavani es un cromo deseado, su fichaje no acaba de cristalizar. Tal y como avanzó Goal, el Atlético de Madrid le hizo una oferta de un año de contrato más otro prorrogable siempre que el club se clasifique para la Champions League. Esa oferta sigue en pie, pero para que pueda llegar el charrúa al club rojiblanco, antes tendrá que salir del club Diego Costa, algo que parece complicado a estas alturas de mercado.

La vía rojiblanca sigue "viva"

Pese a que el tiempo corre en contra del uruguayo, el Atlético de Madrid sigue siendo el destino favorito del delantero charrúa. Espera una llamada definitiva del cuadro colchonero y quiere jugar, sí o sí, en Madrid, junto a su compatriota y amigo Luis Suárez. Eso sí, fuentes consultadas por Goal, cercanas al club colchonero, tienen muy claro que, si acaba saliendo Diego Costa - algo que parece pocob probable ahora mismo-, Cavani y su entorno deberían rebajar aún más sus pretensiones económicas. Cavani no cobraría en el Atleti lo mismo que en el PSG. Y en caso de negociar ahora, cuando está a punto de quedarse sin equipo, el cuadro colchonero podría incluso "ajustar" aún más las condiciones definitivas del acuerdo.

Ni , ni , ni ...

Cavani, al que se llegó a relacionar con el Real Madrid - René Ramos, hermano de Sergio, tuvo un poder para negociar con los blancos-, ha sido desestimado por el conjutno blanco, ya que Zidane no desea fichajes y considera que tiene "overbooking" de delanteros, con Benzema, Jovic, Mariano o Borja Mayoral en sus filas. Es decir, que esa vía está muerta para Cavani. Cabe recordar que hace semanas se "cayó" su fichaje por el Benfica por cuestiones económicas y que aunque se le vinculó también al Manchester United, no "cuajó" la oferta. Además, el pasado invierno, tampoco fraguó su fichaje por el , ya que el PSG no quiso darle la carta de libertad. De ahí que Cavani esté empezando a desesperarse, pensando en resolver su futuro cuanto antes.

, preocupación por un Cavani sin equipo

A la impaciencia de Cavani por encontrar nuevo equipo y la falta de tiempo para cerrar su fichaje, hay que unir algo delicado para el futbolista. El aviso de la federación charrúa, que cuenta con Cavani para la clasificación para el Mundial de Catar 2022 y para la , que se disputa este mismo verano en y . En Uruguay hay mucha preocupación por Cavani, porque si el delantero no encuentra un equipo donde juagr regularmente, se complicaría su futuro en la selección.