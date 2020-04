Edgar considera "inaceptable" la rebaja salarial del Alavés

El medio del cuadro vitoriano explicó que si el club sigue adelante, los jugadores podrían demandar al Alavés

Se avecina marejada en el Deportivo . El cuadro vitoriano, que presentó un ERTE el pasado fin de semana, se ha encontrado con que la plantilla se ha negado a bajarse un 28% de su sueldo, "pase lo que pase".

Así lo expresó en TUDN Edgar Méndez. El jugador del conjunto vasco, que llegó este pasado mercado de invierno, asegura que las condiciones presentadas por el club a los miembros del primer equipo son "inaceptables".

"Nosotros no podemos aceptar las condiciones que nos plantean los dirigentes. Nos quieren quitar el 28 % del sueldo anual pase lo que pase. Eso no ocurre en otros clubes. Lo normal es que el fútbol vuelva y que los clubes no pierdan tanto porque la mayor aportación llega desde las televisiones y eso podrían tenerlo", expresó.

Méndez dio la cara en una de las situaciones más complicadas que se han vivido en el mundo del fútbol. El jugador expresó su malestar e incomodidad ante una crisis como la del coronavirus, en la que todos los conjuntos fueron instados por La Liga a hacer ERTES.

"Nos han propuesto un plan de pago independientemente de que se vuelva a jugar o no. Si vuelve la competición lo normal es que se recupere lo firmado. En otros clubes hay varias posibilidades: que no se vuelva a jugar, que se haga sin público o con público. No podemos aceptar que sólo haya un planteamiento de quitar el 28 % pase lo que pase. Es algo que puede terminar en denuncia en los tribunales, pero no de un jugador sino de 25, de toda la plantilla", aseveró.

De esta forma, dejó entrever que los jugadores, en el caso de que el club siga adelante con la rebaja salarial sea la situación que sea, irían a los tribunales para defenderse de lo que consideran algo injusto.

“Los que negocian son los capitanes y luego nos lo cuentan al resto de compañeros. Se presentó el ERTE y ahora tenemos unos días para aceptar las condiciones o no. Lo de dejar de cobrar una cantidad fija hasta final de temporada pase lo que pase pienso que es inaceptable", finalizó.