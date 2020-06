Eddie Hernández confesó sus ganas de regresar a Olimpia

El delantero manifestó su intención de quedarse en el país para volver a ser parte del seleccionado. Rechazó ofertas de India y Costa Rica.

Eddie Hernández cree que es el momento de quedarse en Honduras. La situación global no es la ideal para alejarse del país y las ganas de volver al seleccionado nacional lo ayudaron a tomar la decisción de rechazar ofertas de y . Sueña con jugar en Olimpia pero para eso deberá charlar con el técnico del equipo, el argentino Pedro Troglio.

En una entrevista a Todo Deportes el delantero así se manifestaba, "mis planes son los de volver a Olimpia, si Troglio y la comisión directiva me lo permiten. Con el profe no he hablado, solo le escribí por lo que sucedió con su padre. Tuve contactos con Osman Madrid y me dijo que tenía las puertas abiertas pero tenía que consultar al resto de la directiva y a Troglio."

"Estuve comunicado con gente de Costa Rica, pero con todo lo que está pasando no pienso en irme al extranjero así que lo descarté. También me escribieron de la India, pero si rechazé Costa Rica, imaginate si me voy a ir a Asia. Salir al extranjero hoy es algo complicado, me encantaría quedarme en el Olimpia" contó el delantero sobre la posibilidad de volver a emigrar.

Más equipos

Por último expresó sus ganas de volver al conjunto dirigido por Fabián Coito, "estoy en una edad más madura donde me puedo sentar a analizar las cosas, pensar bien y decidir no irme a jugar afuera del país. Esperemos pueda hacer una buena campaña en el equipo donde me quede para tener la posibilidad de volver a la Selección".