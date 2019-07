Edder Delgado acepta el desafío en Honduras Progreso

Primera División de Honduras: El ex Real España estuvo cerca de pasar a Olimpia, pero finalmente deberá luchar con otro enfoque en el equipo arrocero.

El objetivo que pudo haberse trazado Edder Delgado para la inminente temporada del Apertura 2019 cambió radicalmente, ya que luego de sentirse cerca de arribar al máximo campeón de la Liga Nacional, Olimpia, pasó a integrar las filas de Honduras Progreso.

Un equipo arrocero que deberá cambiar la imagen de la campaña pasada, en la que terminó último en las posiciones pero se hizo fuerte en el triangular final ante Real de Minas y Juticalpa para mantener la categoría.

El artículo sigue a continuación

En este contexto, el mediocampista de 32 años acepta el nuevo desafío que se le presenta. "Pasar de un equipo grande a uno pequeño, es bastante la diferencia", aseguró el Camello, aunque a la vez se mantiene "con la misma mentalidad".

"(Estoy) Contento de que me abriera la puerta Honduras Progreso, el presidente (Elías Nazar) me habló estando en Real , es una nueva etapa y esperamos arrancar con pie derecho", manifestó el futbpolista que, casualmente, se medirá en la apertura del certamen, este fin de semana, con Olimpia.

Y en relación a su fugaz estadía en el Albo, Delgado reveló: "Parecía todo clarito, no pude quedarme, es una nueva etapa y estamos contentos aquí... Prácticamente teníamos todo (arreglado), pero nunca me dijeron venga a firmar, y al no tener una decisión definitiva, decidí regresar a mi casa", sentenció el nacido en San Manuel en declaraciones que consigna el sitio diez.hn.