Ecuador vs. Senegal en directo y vivo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa del partido del Mundial Qatar 2022

El equipo africano fue mejor que Ecuador, la cual se va a casa

Senegal confirmó sus buenas sensaciones en este Mundial y logró el billete a octavos de final superando por 1-2 a Ecuador. El equipo africano, pese a la notoria baja de Sadio Mané, fue mejor que el equipo sudamericano y se llevó la victoria.



Desde el comienzo el cuadro de Cissé estuvo mejor plantado y por medio de un gran Ismaila Sarr fue embotellando a Ecuador hasta que justo antes del descanso, un evitable penalti de Hincapié propició el 1-0, obra del propio Sarr.



En la segunda mitad, Senegal siguió dominando ante una Ecuador bastante plana, pero que logró el empate merced a un tanto de Caicedo tras un saque de esquina. Pero la alegría tricolor duró muy poco, pues en otro saque de esquina, Koulibaly logró el definitivo 1-2 que le clasifica como segunda de grupo. Se verá las caras con el primero del Grupo B, a priori, Inglaterra.

A continuación en GOAL, las acciones del partido.

ECUADOR - SENEGAL, GOLES Y MINUTO A MINUTO

Minuto 90. Seis minutos de descuento.

Minuto 76. ¡Lo intentó Gonzalo Plata! Buen intento de tijereta del jugador del Valladolid que paró bien Mendy.

Minuto 70. ¡Gol de Koulibaly! Vuelve a ponerse por delante Senegal gracias a un gol del central del Chelsea. Otra acción decisiva a balón parado.

Minuto 67. ¡Gol de Caicedo! Empata Ecuador en un córner. Félix Torres la toca en el corazón del área y en el segundo palo la empuja Caicedo.

Minuto 57. Remató Estrada un centro de Estupiñán pero demasiado desviado. No logra meter miedo Ecuador a una Senegal que apenas sufre.

Minuto 46. ¡Arranca la segunda parte! Entran Sarmiento y Cifuentes por Gruezo y Franco en Ecuador.

¡Descanso! Senegal manda tras los primeros 45 minutos y roza los octavos.

Minuto 45+. Ha habido un amago de trifulca tras una patada de Sabaly a Enner Valencia. Afortunadamente quedó en nada.

Minuto 45. Seis minutos de añadido.

Minuto 44. ¡Gol de Sarr! Senegal estaba siendo mejor y se adelanta desde los once metros.

Minuto 41. ¡Penalti a favor de Senegal! Hincapié se llevó por delante a Ismaila Sarr.

Minuto 39. Ahora es Caicedo el que se duele sobre el césped de Doha. Parece que también podrá continuar.

Minuto 24. ¡Casi marca Ismaila Sarr! Disparo con rosca que se marcha rozando el larguero.

Minuto 21. Se duele Preciado tras un choque con un contrario. Parece que va a poder continuar.

Minuto 15. Hasta ahora está mejor Senegal que está apretando más a Ecuador. Se nota que es a la que no le vale el empate.

Minuto 3. ¡Casi marca Gana Gueye! Primera jugada de peligro de Senegal, pero el remate de Gueye se marchó fuera.

Minuto 1. ¡Comienza el partido!

Suenan los himnos de ambos equipos

Se retiran los jugadores a vestuarios para recibir las últimas instrucciones

Once confirmado de Senegal

Once confirmado de Ecuador

🔥 ¡Alineación de #LaTri!



🆚 @FootballSenegal

🏟 Estadio Internacional Jalifa

🗓 Fecha # 3

🕚 10h00 (ECU)

El choque entre la Tricolor y los Leones de la Teranga, minuto a minuto.

Buenas tardes y bienvenidos a una nueva transmisión de GOAL. Ecuador enfrenta a Senegal en la fecha 3 del Grupo A del Mundial Qatar 2022, en el estadio Internacional Khalifa.

LA PREVIA DE GOAL

PARTIDO Ecuador - Senegal FECHA Martes 29 de noviembre ESTADIO Internacional Khalifa | Doha, Qatar HORARIO 12:00 (ARG, BRA, CHI), 10:00 (COL), 09:00 (MÉX), 16:00 (ESP), 07:00 (PT), 10:00 (ET) (USA)

CÓMO VER EN VIVO POR TV Y POR STREAMING

El partido estará disponible a través de la televisión en Argentina por DirecTV Sports, TyC Sports, mientras que en Chile la transmisión estará a cargo de DirecTV Sports, Chilevisión y Canal 13. En México estarán las opciones de Sky Sports, mientras que en Estados Unidos el encuentro estará en Español por Telemundo y en Inglés por FOX. Finalmente, en Colombia el juego se podrá ver a través de DirecTV Sports.

País Canal México Sky Sports (534/1534 y 536/1536) Estados Unidos Telemundo (406-407/DirecTV, 835-836/DishLatino), FOX (465/DirecTV) Argentina DirecTV Sports (610-619)/DirecTV Go), TyC Sports (16-100-630/Flow, 106-1016/Telecentro, 629-1629/DirecTV) Chile DirecTV Sports (610-619/1610-1619), Canal 13 (13/TV Abierta, 22-713/VTR, 152-1152/DirecTV), Chilevisión (11/TV Abierta, 21-711/VTR, 151-1151/DirecTV) Colombia DirecTV Sports (610-619)

El juego entre Ecuador y Senegal estará disponible en streaming para toda Sudamérica por DirecTV Go, en México por Blue to Go y Vix+ y en España por Movistar+. Asimismo, en Estados Unidos estará por Fox Sports App y Telemundo App.

DIRECTV Go es una plataforma de contenidos online en la cual podrás disfrutar de películas, series, deportes en vivo, programación infantil y más. DIRECTV Play reúne todos los contenidos bajo el mismo formato.

Para usarlo, debes ser cliente de DIRECTV y tener una cuenta en MiDIRECTV. Luego, descarga la aplicación de DIRECTV Go (para Android o iOS ) o ingresa a ella desde tu computadora, y listo.

FORMACIONES

ECUADOR

Galíndez; Preciado, Félix Torres, Hincapié, Estupiñán; Griezo, Franco, Caicedo; Plata, Estrada y Enner Valencia.

SENEGAL

Mendy; Sabaly, Jakobs, Koulibaly, Diallo; Gueye, Pathé Ciss, Pape Gueye; Ismaila Sarr, Iliman Ndiaye y Boulaye Dia