Dybala: "Sampaoli ni me saludaba en el Mundial de Rusia"

El cordobés analizó la Copa América que pasó, destacó a Scaloni y también contó cómo fue su relación con el anterior DT de la Albiceleste.

Paulo Dybala alcanzó durante el partido por el tercer puesto de la 2019 frente a la actuación que se esperaba de él en la Selección argentina. Partícipe del juego, no se vio opacado por Lionel Messi en los pocos minutos que la Pulga estuvo en cancha antes de ser expulsado por su cruce con Gary Medel, convirtió un gol y hasta estuvo cerca del doblete.

"Me sentí bien, obvio que quería jugar más. Si era por mí estaba en todos los partidos, pero me tocaba entrar unos minutos y sabía que tenía que aprovecharlos. Tenía que estar concentrado lo que me tocara jugar y se me dio: terminé la Copa jugando bien y haciendo un gol", expresó, en diálogo con Fox Sports.

Asimismo, el jugador de destacó la fortaleza conseguida a nivel equipo: "Se formó un grupo muy lindo, mezcla de experiencia y juventud, todas las experiencias vinieron bien para ayudarse. El entrenador y los ayudantes también fueron importantes para eso, se la pasó bien, disfrutamos, y eso se reflejó dentro del campo".

Justamente, a la hora de referirse al entrenador, Lionel Scaloni, el delantero tuvo palabras positivas. "Con Scaloni hablé antes de la Copa América y me dijo que quería que yo jugara de 9, que era la idea estar bien arriba y poder juntarme con Leo en ofensiva. Él hizo una buena Copa, se trabajó bien y cómodos, quedó un grandísimo grupo con ganas y de parte nuestra tendrá el apoyo, aunque sabemos que la decisión la tomará la dirigencia", analizó.

Y al momento de comparar al actual técnico con el anterior, Jorge Sampaoli, el cordobés sorprendió con sus declaraciones por la relación que tuvo con él. "Antes del Mundial me vino a ver a y conversamos, pero en el Mundial, desde el día que llegué al predio hasta el día que nos volvimos al país, no tuve comunicación con él. Nunca se acercó, nunca me dijo nada. No hablé más con él", reveló.

Y en la misma línea, agregó: "Fue la primera vez que me pasaba algo así. Me lo cruzaba varias veces, pero el hecho de que no se acerque a saludar ni a preguntar cómo estaba era como que había algo de distancia. Imaginé que podía haber pasado algo conmigo, tal vez por las declaraciones previas".