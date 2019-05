La temporada de Duván Zapata ha sido más que estupenda, el goleador colombiano lideró con sus goles la campaña histórica del , que terminó tercero en la , logrando su primera clasificación a la .

Los números del ariete vallecaucano fueron tan buenos que fue elegido dentro del once ideal de la temporada en la Serie A, según Opta, por encima de jugadores de la talla de Cristiano Ronaldo, campeón con y Fabio Quagliarella, Capocannonieri del campeonato.

Duván disputó un total de 37 partidos, solo se perdió uno por sanción, en los que marcó 23 goles, uno cada 126 minutos. Además hizo siete asistencias, 86 remates y 40 regates exitosos. Por su parte, Cristiano marcó 21 goles, cinco de penal, para un promedio de gol cada 128 minutos.

El artículo sigue a continuación

Zapata viajará en las próximas horas a para unirse a la concentración de la Selección Colombia, que ya alista motores para su participación en la de 2019.

Así quedó el Once Ideal de la Serie A según Opta: Samir Handanovic; Joao Cancelo, Kalidou Koulibaly, Francesco Acerbi, Aleksandar Kolarov; Alejandro ‘Papu’ Gómez, Miralem Pjanic, Fabian Rioz; Josip Ilicic, Dries Mertens y Duván Zapata.

11 - Here is the Serie A 2018/19 best XI based on Opta data. Stars. #OptaPaoloBestXI #SerieA pic.twitter.com/v2WeR17AY8