Duván alcanza un récord goleador fuera de casa a la altura de los grandes

Duván Zapata se reencontró con el gol después de un mes y cuatro partidos sin conseguirlo. El delantero colombiano adelantó a Atalanta con su tanto a los 4 minutos de la segunda mitad, en el Estadio Luigi Ferraris.

Fabio Quagliarella anotó el empate transitorio y Robin Gosens apareció a los 77' para darle la victoria definitiva que lleva a los de Bérgamo al séptimo lugar de la tabla en la Serie A con 44 puntos, misma cantidad que Roma (5º) y Torino (6º), que lo superan por diferencia de gol.

Para el vallecaucano de 27 años fue el 17º gol de la campaña y el 11º en condición de visitante, cifra que lo pone a la altura de otros grandes artilleros de Europa en la actual temporada como Lionel Messi y Harry Kane.

11 - Duván #Zapata has scored 11 goals away from home in the current Serie A season: a joint-record among the top-5 European Leagues' players, alongside Harry Kane and Lionel Messi. Machine.#SampdoriaAtalanta #SerieA