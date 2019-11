Duró poco: Maradona se fue de Gimnasia

La era Diego se termina de manera abrupta previo a las elecciones en el Lobo. "La unidad fracasó", explicó el presidente.

"De Estancia Chica me van a tener que sacar con los pies para adelante", había dicho Diego Maradona luego del 3-0 ante hace unas semanas. Parece que no será para tanto: Gabriel Pellegrino, presidente de Gimnasia, reveló que el Diez no seguirá al frente del plantel profesional.

"Hablé ayer con él y me dijo que si había una unidad, continuaba, pero la unidad fracasó. Se lo comunicamos y no quiso seguir. Maradona, Méndez y su cuerpo técnico fueron hombres de palabra. Llegamos juntos y nos vamos juntos", contó el directivo en rueda de prensa. "Estuvo más a la altura que nosotros como dirigentes", agregó.

"MARADONA ESTUVO MÁS A LA ALTURA QUE NOSOTROS COMO DIRIGENTES"#90MinutosFOX | El presidente de Gimnasia confirmó la salida de Diego y elogió su compromiso con el club en esta etapa. pic.twitter.com/WkyJPQLbHT — FOX Sports (@FOXSportsArg) November 19, 2019

Así, tanto el Diego como Sebastián Méndez dejan su cargo y ni siquiera dirigirán ante , sino que lo harán Mariano Messera y Leandro Marini, la dupla de Reserva, de manera interina.