Dueño mexicano de club holandés acusa boicot para sacarlo

Añadió que existe una facción de miembros que desean quitarlo del puesto por las malas.

El video en el que se le ve a Mauricio García de la Vega, dueño del Roda JC, siendo corrido del estadio por los fanáticos de su propio club se han vuelto virales. No obstante, el propio empresario mexicano salió al paso a asegurar que se trata de un boicot en su contra.

“Hay personas con intereses personales creados que quieren desacreditarme. Vamos a identificarlos para proceder en su contra. No culpo a los aficionados, sí a la seguridad que contratamos porque fue la que no actuó. Ellos deben proteger a todos y no hicieron su trabajo. Con ellos estoy molesto y estamos haciendo las gestiones para que se vayan”, aseveró en entrevista con ESPN.

Boze fans @rodajckerkrade brengen Mauricio Garcia de la Vega het stadion uit. Dat gebeurde tijdens de rust van Roda tegen De Graafschap. pic.twitter.com/jpPZc6ZXIA — ZO-NWS (@ZO_NWS) September 27, 2019

En junio del 2019, García de la Vega adquirió la mayoría de las acciones del conjunto de la Segunda División holandesa, la Eerste Divisie, pero apenas recientemente pudo tomar posesión como tal.

Previo al compromiso contra el De Graafschap, una parte de la tribuna se manifestó en su contra con una pancarta que decía "¡vete, hijo de puta!". Posteriormente lo tuvieron que retirar a la fuerza del Parkstad Limburg ante los reclamos y ataques a su persona, mientras un policía le dice "no hablo español" cuando pidió ser auxiliado.