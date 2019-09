Drinkwater, brutalmente agredido tras querer seducir a la pareja de otro futbolista

Según The Sun, el jugador del Chelsea cedido en el Burnley intentó conquistar a la novia de Kgosi Ntlhe, futbolista del Scunthorpe United.

Danny Drinkwater, futbolista que el cedió este verano al de la Premier League, ha recibido una golpiza en la madrugada de este domingo al salir de un local nocturno en Mánchester. Así lo ha informado el británico The Sun, que contó detalles de las agresiones recibidas por el futbolista de parte de seis matones.

De acuerdo con la publicación de The Sun, el jugador del Burnley sufrió una 'paliza' cuando tuvo una discusión con Kgosi Ntlhe, defensa surafricano del Scunthorpe United, a cuya pareja Drinkwater habría dedicado "excesivos piropos" para intentar seducirla.

Siempre según The Sun, Drinkwater fue brutalmente agredido hasta por seis sujetos a la salida del pub Chinawhite. De acuerdo a ese medio, Drinkwater había bebido en exceso y no pudo defenderse al ser atacado por los matones con un objeto contundente.

Drinkwater fue golpeado salvajemente, tal y como se puede ver en algunas fotografías que publica The Sun: tiene el rostro hinchado, con algunos cortes y algunos hematomas.

Al mismo tiempo, los asaltantes habrían saltado sobre el tobillo de Drinkwater mientras gritaban "rompámosle las piernas". The Sun añade que Drinkwater llegó a decir a Kgosi Ntlhe: "No me importa, amigo, ella viene a casa conmigo", refiriéndose a su pareja.

"Fue un ataque violento y había sangre por todas partes. Los atacantes sabían que era un jugador de la Premier y empezaron a saltar sobre su tobillo. Sabían que era su medio de vida. Había sangre por todas partes, y todo fue increíblemente desagradable", explicó un testigo en declaraciones que recoge The Sun.

El problema para Drinkwater no quedará aquí, pues las lesiones sufridas en el tobillo podrían alejarlo de los terrenos de juego al menos por un mes.

El futbolista de 29 años fue una de las figuras del título de Premier League conseguido por el en la temporada 2015-16, y llegó al Burnley este verano procedente del Chelsea, en el cierre de la pasada ventana de mercado.