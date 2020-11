Dos bajas sensibles para Uruguay: Cavani y Nández, afuera del partido con Argentina

La derrota 2-0 frente a Brasil por la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas no sólo golpeó a en lo inmediato, sino que le dejó dos dolores de cabeza de cara a lo que vendrá: por distintas sanciones disciplinarias, Edinson Cavani y Nahitan Nández quedaron suspendidos para el próximo partido de la Celeste en el camino rumbo a 2022, que será nada menos que frente a , en marzo de 2021.

El delantero vio la roja directa a los 26 minutos del segundo tiempo del duelo contra la Verdeamarela, en una acción con mucha polémica: el atacante de cometió una infracción sobre Richarlison que el árbitro Roberto Tobar resolvió con una amarilla; sin embargo, luego de que desde el VAR le recomendaran revisar la jugada, el chileno modificó la sanción y decidió expulsar directamente a Cavani. Si bien el pisotón sobre el brasileño existió, el castigo pareció demasiado excesivo para un futbolista que en toda su carrera con la Celeste apenas había sido enviado a las duchas sólo una vez previamente (en la recordada acción con el chileno Jara en la 2015).

🔴 Edinson Cavani red card [71']



After consulting VAR, the referee decided to send off Cavani. Uruguay down to 10 men against Brazil.#URUBRA #Eliminatorias pic.twitter.com/9XgBQmL8p7