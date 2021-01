D'Onofrio, de "Gallardo de por vida" a sus deseos para Boca

El presidente se refirió a la eliminación del Millonario y criticó al VAR. Además, su anhelo sobre el futuro del Muñeco y la otra semifinal.

River estuvo tan cerca de la hazaña que hasta la acarició. La tuvo entre sus manos, pero no la pudo terminar de concretar y, finalmente, fue eliminado de la . Sin embargo, no hay resentimiento en Núñez. O al menos eso es lo que demostró Rodolfo D'Onofrio, quien, a pesar de quejarse por los métodos del VAR, reconoció el trabajo del equipo, de Marcelo Gallardo y hasta no esquivó la posibilidad de que Boca sea finalista.

"Cualquiera de todos nosotros tiene clarísimo que Gallardo es el mejor DT de la , de Sudamérica y entre los mejores del mundo. Estoy convencido de que estamos arriba de un riel transitando el camino: River volvió a ser River y va a seguir siendo River", expresó el presidente del club. Y agregó: "Siempre analiza a fin de año si se queda o se va. Yo tengo ganas de que siga de por vida, pero es una decisión personal. Entiendo al hombre y a la persona que en determinado momento pueda sentir cualquier agotamiento...".

Por otro lado, D'Onofrio se refirió a la aplicación de la tecnología en el encuentro ante Palmeiras y, aunque no la responsabilizó por la eliminación, sí dejó en claro su postura: "Imagino una cancha llena, que grita un gol, el tercero, y después de un rato, cuando están por sacar del medio, lo que gritaste no sirve... Es un poco raro el fútbol así. En el rugby se está aplicando un sistema en que el árbitro es el que le pregunta al VAR si tiene dudas sobre una jugada. El arbitro es el que decide. Y el VAR es el que tiene que ayudar al árbitro. Si no pasan a dirigir los que están en el VAR".

¿Y la posibilidad de que el Xenize supere a Santos y sea finalista? "Sin la menor duda, siempre la respuesta institucional es que siempre queremos que un club argentino llegue. Pero preguntale a cualquier hincha de River... El presidente acepta lo que ellos opinen", manifestó el directivo.