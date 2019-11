D'Onofrio: "A Gallardo lo imagino en un club compitiendo por la Champions"

El presidente de River dijo que no ve al Muñeco en la MLS y también aseguró: "No hay ningún motivo para pensar que se está yendo".

Pasaron unos días de la derrota de River en la final de la y los rumores acerca de una posible despedida de Marcelo Gallardo del club de Núñez fueron de menor a mayor Incluso aparecieron nuevos equipos interesados en el Muñeco.

Sin embargo Rodolfo D'Onofrio, presidente del Millonario, aseguró que el DT no se irá: "No hay ningún motivo para pensar que Gallardo se está yendo". Eso sí, también aclaró que no tuvo una charla con el técnico en la que se hable de su continuidad. "Tampoco me ratificó que sigue con energía y con desafíos, porque la realidad es que hoy está abocado al partido con , a la final de la Copa y al aniversario que se viene...", chicaneó en charla con La Red y contó qué le dijo al Muñeco tras la dura caída en Lima: "Felicité a Marcelo por el planteo porque anuló al Flamengo cuando parecía que íbamos a jugar contra un monstruo".

Respecto al futuro de Gallardo y al supuesto interés de Inter de Miami, D'Onofrio respondió: "Por lo que lo conozco, me lo imagino más en un club grande compitiendo por la Champions que en ; o en la Seleccion...".

El artículo sigue a continuación

Respecto a las finanzas de River y al plantel del próximo año, aclaró: "Me parece exagerado que se diga que tenemos que tenemos que vender cuatro jugadores. No necesitamos. Ahora, es cierto que los jugadores de River son codiciados porque ganaron una Copa, llegaron a la final de otra, y cuando a un jugador le ofrecen ganar una cifra que no puede ganar en un país golpeado económicamente, no hay quién lo pueda aguantar, porque no se puede comparar con lo que se paga en Europa".

El máximo dirigente de River también habló de Alfaro y de Mauricio Macri. "¿No vio los tiros libres, las 15 faltas que no fueron? Que lleve varios videos...", le respondió al DT de Boca y pinchó al presidente de la Nación: "Hubo alguien que dijo que el que perdiera la final de la Copa iba a tardar 20 años en recuperarse. Yo le digo que quedan 19 todavía".