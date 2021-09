Las selecciones cuentan con dos de los mejores delanteros centro: Kane y Lewandowski. Polonia necesita ganar para seguir muy cerca del primer puesto.

Partido importante para las dos selecciones que no en vano son las primeras del grupo I. Los de Lewandowski va a hacer todo lo posible por dejar la victoria en casa para que no se escape el combinado inglés, que es el que ahora mismo comanda la tabla. No obstante, Inglaterra parece partir como favorito para el choque y eso hará que el encuentro sea de lo más igualado probablemente.

Del resultado del partido dependerá que el camino de Inglaterra a Qatar quede bastante expedito o, por el contrario, se apriete la pelea entre ambos hasta dejar la resolución para la última jornada. En el choque jugado en Wembley, Inglaterra venció por la mínima a los polacos (2-1).

¿Cuándo y dónde es el Polonia vs. Inglaterra, clasificatorio para el Mundial de Qatar 2022?

PARTIDO Polonia vs. Inglaterra FECHA Miércoles, 8 de septiembre ESTADIO PGE Narodowy, Varsovia (Polonia) HORA 20:45 GRUPO Grupo I

ZONA CANAL HORARIO España De momento no se ofrece 20:45 Sudamérica DirecTV Sports ARG: 15:45, CHI: 14:45; COL: 13:45 México Sky Sports 13:45

Qué canales lo emiten

UEFA TV

En España, el partido entre ambas selecciones en principio no se podrá seguir por TV.