Dónde ver en directo online Malta vs. Italia, fase clasificación a la Eurocopa Alemania 2024: Canal de TV y Streaming

Los italianos cayeron ante Inglaterra en su debut en esta fase de clasificación

Malta recibe este domingo a Italia en partido correspondiente a la segunda jornada de la fase de clasificación para la Eurocopa que se va a celebrar en Alemania el próximo año.

SIGUE EN DIRECTO EL MALTA VS. ITALIA DE LA FASE DE CLASIFICACIÓN A LA EUROCOPA 2024

Italia, que no estuvo en la pasada edición del Mundial es, sin embargo, la actual campeona de Europa y tratará, no sólo de estar en Alemania si no de ser una de las grandes favoritas de esa fase final.

De momento, los de Mancini no han comenzado con buen pie ya que cayeron 1-2 ante Inglaterra en Nápoles, en partido correspondiente a la primera jornada.

Su rival este domingo, la selección de Malta tampoco comenzó bien. Perdió 2-1 en su visita a Macedonia del Norte. En todo caso, los italianos parten como claros favoritos para este partido.

¿Hora, día, fecha cuándo y dónde es el Malta vs. Italia de la fase de clasificación a la Eurocopa Alemania 2024?

PARTIDO Malta vs. Italia FECHA Domingo, 26 de marzo de 2023 HORARIO 20:45 ESTADIO Ta´Qali National Stadium

Dónde ver en directo online el Malta vs. Italia de la fase de clasificación a la Eurocopa Alemania 2024 : Canal de TV y Streaming en vivo

ZONA CANAL HORARIO España UEFA TV 20:45 Sudamérica - ARG y CHI: 16:45;

COL: 14:45 México - 13:45

TV y canal: Dónde ver y cómo contratar los canales de televisión

Igual que ha ocurrido en estas pasadas campañas, el fútbol en España se puede ver por los canales de televisión de pago. Además, hay un encuentro cada semana que se emite en abierto, a través de la señal de Gol Televisión. Un canal, por su lado, que se puede ver también en las grandes plataformas de pago. Compañías, por otro lado, que te contamos a continuación cómo se podrían contratar:

Movistar +

La compañía Movistar+ cuenta con muchas posibilidades distintas de hacerse con los distintos paquetes Fusión. Eso significa que se pueden ver las cadenas de televisión, con un paquete que tenga la opción de contratar fibra óptica para casa. O líneas móviles. Varias opciones diversas, para que cada cual escoja la que más vaya con él. O con ella.

Orange TV

Contratar Orange TV es otra buena vía para el cliente que quiera seguir la liga española, la Segunda División, la Champions League, la Europa League y otras competiciones. Esto es debido a que Movistar+ no puede tener los derechos en exclusiva, por lo que debe cedérselos asimismo a otras plataformas, que también tienen la opción de retransmitir en directo cada partido. Puedes suscribirte a Movistar a través de Orange TV para ver La Liga 2022-2023 aquí.



DAZN

A partir de este curso, los encuentros de LaLiga se pueden ver también a través de la señal de DAZN. La plataforma de retransmisión por 'streaming' ofrecerá cinco choques por semana, que se pueden ver en exclusiva y por esta compañía. A excepción de tres jornadas, eso sí, que se emitirán en exclusiva a través de Movistar+. Además, hay posibilidades de contratar DAZN gracias a la propia app de Movistar+. Para toda consulta, contacte con su proveedor de servicios.

Streaming: Dónde ver y cómo contratar

Movistar +

En España, LaLiga se puede ver por cualquier dispositivo y aparato que tenga acceso a Internet. Algo que es posible por la app oficial de Movistar+, así como en la propia web de la plataforma.

Hay una particularidad: los partidos de todas las jornadas se pueden ver sin ningún inconveniente por cualquier aparato gracias a una clave electrónica. Para más información, se puede entrar en este link: ver.movistarplus.es .

También está disponible para descargar la app que Movistar+ tiene disponible en iOS en App Store y en Google Play . Aparte de ello, hay apps disponibles en Smart TV. Todo acomodado al gusto del usuario.

Más cosas: todos los choques de cada semana pueden ver en el momento de su emisión en directo y en cualquier parte del mundo. Además, existen redifusiones y está la opción de seguir los partidos 'on demand', o bajo demanda. O lo que es lo mismo: en el momento en el que cada cual así lo desee.

Cómo ver DAZN en España: Cómo darse de alta, cuánto vale y cómo ver en todos los dispositivos

DAZN es un servicio de emisión de deportes, torneos y competiciones por streaming. Se puede ver en España desde el 27 de febrero de 2019. Para hacerse con la plataforma y ver sus posibilidades y paquetes diferentes, se puede hacer pulsando aquí.

DAZN entró con fuerza en escena internacional el pasado agosto de 2016, con su estreno en países como Japón, Alemania, Austria y Suiza. Su éxito inicial en Europa y Asia ha continuado con lanzamientos igualmente exitosos en Canadá (2017), Italia (2018) y Estados Unidos (2018), donde se ha hecho fuerte.

"Estamos creciendo a un ritmo imparable, con un enfoque distinto. Le damos a los aficionados lo que quieren; acceso asequible y flexible a la disciplina que aman. Estamos muy felices de asociarnos con estas compañías para lanzar otro gran mercado europeo y deseamos sumar más deportes de primera, que vamos a retransmitir", aseguró hace algún tiempo Simon Denyer, cofundador de DAZN. Ahora, han añadido LaLiga española a su extenso catálogo.