Dónde ver en directo online el Sevilla vs. Real Sociedad de La Liga 2022-2023: Movistar, DAZN, canal de TV y streaming en vivo

El conjunto de Nervión y el "txurri urdin" se miden en su último duelo liguero antes del parón por el Mundial Qatar 2022.

El Sevilla y la Real Sociedad cierran este miércoles en el Ramón Sánchez-Pizjuán la primera parte de su temporada. Ambos conjuntos se miden en su último duelo antes de que LaLiga se pare por el Mundial de Qatar 2022.

El equipo de Jorge Sampaoli con la posibilidad de volver a contar semanas después con Fernando Reges y Nianzou, también a Isco tras suplir un partido de sanción por acumulación de amarillas. Aún así hay otros jugadores que arrastran molestias como son Acuña y el Papu Gómez y Gonzalo Montiel será baja por sanción tras ser expulsado en el derbi sevillano.

Por su parte, Imanol Alguacil tambén podría recuperar para su once a dos jugadores capitales en ataque como Kubo y David Silva y con los que espera salir de su mala racha liguera, donde acumula tres partidos consecutivos sin ganar.

Malos precedentes para la Real ante un Sevilla inédito en casa

No obstante, los precedentes no son favorables para los vascos, ya que el Sevilla no ha perdido ninguno de sus últimos nueve encuentros ante la Real Sociedad en LaLiga, dejando su portería a cero en cinco de ellos, su racha más larga sin derrota ante los donostiarras en la máxima categoría.

Aún así, el Sevilla aún no ha ganado en casa en LaLiga esta temporada y necesita una victoria para alejarse de los puestos de descenso y la Real para volver a acercarse a la Champions League. Los rojiblancos se agarran a una mejoría tras no caer en el derbi a la espera de un parón que cambie su dinámica negativa.

¿Hora, día, fecha cuándo y dónde es el Sevilla vs. Real Sociedad de LaLiga 2022-2023?

PARTIDO Sevilla vs. Real Sociedad FECHA Miércoles, 9 de noviembre de 2022 HORARIO 19:00 ESTADIO Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla

Dónde ver en directo online el Sevilla vs. Real Sociedad de La Liga 2022-2023: Canal de TV y Streaming en vivo

ZONA CANAL HORARIO España DAZN DAZN LaLiga 2 (M157)

LaLiga TV (Bar) 19:00 Sudamérica DIRECTV Sports

DIRECTV GO ARG y CHI: 14:00

COL: 12:00 México SKY Sports 12:00

