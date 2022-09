Dónde ver en directo online el Juventus vs. Benfica de la Champions League 2022-2023: Dónde ver, TV, canal y Streaming

El equipo transalpino no puede volver a fallar, pues se le complicarían mucho sus opciones de estar en octavos

La Juventus de Turín debe ganar este miércoles si no quiere complicarse el pase a los octavos de final de la UEFA Champions League. El equipo italiano perdió en la primera jornada frente al Paris Saint-Germain y no puede permitirse otro tropiezo si no quiere que se alejen sus opciones.

Por su parte, el Benfica cumplió en la primera fecha al ganar 2-0 al Maccabi Haifa, por lo que sabe que todo lo que sea puntuar en Turín le acercará a dar la sorpresa y poder colarse en los octavos de final.

¿Cuándo y dónde es el Juventus vs. Benfica?

PARTIDO Juventus vs. Benfica FECHA Miércoles, 14 de septiembre de 2022 HORARIO 21:00 ESTADIO Juventus Stadium, Turín (Italia)

¿Dónde ver en directo el Juventus vs. Benfica?

ZONA CANAL HORARIO España M+ Liga de Campeones 3 M+ Liga de Campeones 5 21:00 Sudamérica Star+ Fox Sports ARG: 16:00;

CHI: 15:00;

COL: 14:00 México HBO Max 14:00

TV y canal: Dónde ver y cómo contratar los canales de televisión

Al igual que ha sucedido en estas pasadas temporadas, la UEFA Champions League es un torneo que es exclusivamente de pago en España. En ese sentido, el torneo solo se podrá ver en Movistar Liga de Campeones y todas sus variantes. Servicios, con todo y con eso, que no son gratis y tienen coste, pero que te explicamos a continuación cómo se podrían contratar:

Movistar +

Movistar+ tiene muchas variantes distintas de contratar los distintos paquetes Fusión. Eso quiere decir que se pueden contratar las cadenas de televisión, con un paquete que, además, incluya la opción de contratar fibra óptica en el domicilio. O líneas móviles. Varias opciones diferentes, para que cada uno decida la que es su favorita.

Orange TV

Contratar Orange TV es otra buena posibilidad para toda aquella persona que desee ver la Liga de Campeones, pero también LaLiga española, la Segunda División, la UEFA Europa League y muchas otras competiciones. Esto es porque Movistar + no puede contar con los derechos en exclusiva, por lo que debe cedérselos a otras plataformas.

Streaming: Dónde ver y cómo contratar

Movistar +

En España, la Liga de Campeones se puede seguir por cualquier aparato que disponga de acceso a Internet. Algo que es posible gracias a la aplicación oficial de Movistar+, así como por medio de la propia web de la plataforma.

Hay una particularidad: los encuentros de cada jornada se pueden ver por diferentes dispositivos gracias a una clave electrónica. Para obtener más info, se puede acceder a la siguiente página web: ver.movistarplus.es.

También está disponible para descargar la aplicación oficial de Movistar+ en iOS en App Store y en Google Play. Aparte de ello, hay apps disponibles en Smart TV. Todo amoldado al deseo del usuario.

Más detalles: todos los encuentros de cada jornada en la Liga de Campeones se pueden seguir en directo y en todos los lugares del planeta. Pero aparte, existen redifusiones y la posibilidad de verlos 'on demand' o bajo demanda. Esto quiere decir, que cada persona puede seguir (o ver de nuevo) cada choque cuando así lo requiera.