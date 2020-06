Dónde ver en directo el Villarreal vs. Valencia de LaLiga: TV, canal y streaming

El Estadio de la Cerámica será testigo de la lucha por Europa. El que pierda puede quedar muy tocado.

y disputan un derbi de la Comunidad Valenciana al que llegan mejor los amarillos, que en estos momentos aventajan a su rival en dos puntos.

El encuentro se prevé clave y el que pierda el encuentro tendrá muy difícil estar en la próxima temporada. En la última jornada, el Villarreal empató con el en el Estadio de la Cerámica, mientras que el Valencia cayó derrotado ante el en Ipurua.

El dato

El Valencia no ha ganado en sus siete últimos partidos en como visitante (2E 5D), la peor racha de Albert Celades como entrenador y la peor del equipo che en la competición desde una de 9 partidos entre febrero y agosto de 2014 (6E 3D). Por su parte el Villarreal no ha perdido en sus últimos cuatro partidos en LaLiga (3V 1E), tras perder los tres anteriores, y no enlaza cinco seguidos sin derrota en la competición desde diciembre de 2017-enero de 2018 (seis, 5V 1E).

El jugador del Villarreal Santi Cazorla ya ha marcado ocho goles en LaLiga 2019/20 y está a un tanto de igualar su mejor registro en una misma campaña en la máxima categoría, nueve con el Málaga en la 2011/12.

¿Cuándo y dónde es el Villarreal vs. Valencia?

PARTIDO Villarreal vs. Valencia FECHA Domingo, 28 de junio ESTADIO Estadio de la Cerámica, Villarreal HORARIO 17:00

¿Dónde ver en directo el Villarreal vs. Valencia?

ZONA CANAL HORARIO Movistar LaLiga (M46 O110)

Mitele Plus

M. LaLiga 1 (M47 O112)

LaLiga TV Bar 17:00 Sudamérica DIRECTV Sports (610-619) ARG:12:00 CHI: 11:00 COL:10:00 SKY Sports (504-546) 10:00

TV y canal: Dónde ver y cómo contratar los canales de televisión



El canal Movistar La Liga será el único que ofrezca el partido en España pero el encuentro se podrá ver en este canal en distintas plataformas tanto de televisión como de streaming.

Movistar +

Movistar+ tiene ofertas de paquetes Fusión. Esto quiere decir que se puede contratar la televisión en un paquete que incluye fibra óptica en el hogar y líneas móviles. Dos opciones para que cada uno elija la preferida.

Orange TV

Orange TV es otra gran alternativa para el usuario o usuaria que desea ver la liga española y la Champions League, ya que Movistar + no puede tener la exclusiva sobre los derechos y tiene que cederlos a otras compañías.

Streaming: Dónde ver y cómo contratar

Movistar +

En España, como ya es habitual, LaLiga se puede ver también a través de Internet, gracias a la aplicación de Movistar + así como en su web oficial.

Una particularidad: los partidos se pueden ver en distintos dispositivos gracias a una clave electrónica. Para más información, se puede visitar esta página ver.movistarplus.es .

También está disponible su app para iOS en App Store y en Google Play y también tiene apps disponibles en Smart TV.

Más aclaraciones: todos los partidos se podrán ver en directo. También existen redifusiones y la posibilidad de verlo 'on demand', es decir, en el momento en el que el usuario quiera.

Mi Tele

La plataforma OTT de Mediaset tambiém es una opción para ver el Villarreal - Valencia y el resto de los partidos de LaLiga y la Champions League.

Mitele ofrece todo el fútbol por 35 euros al mes, aunque si se contrata antes de septiembre los tres primeros meses costarán solo 30 euros. Además, se pueden contratar independientemente La Liga y la Champions. Si sólo se quiere disfrutar de Primera y Segunda División se podrá contratar el paquete 'mitele PLUS LaLiga' por 19,99€ al mes. Si se desea solo la Champions se puede pagar 16,99€ al mes por el paquete 'mitele PLUS Liga de Campeones'.

La opción de Mediaset incluye también el acceso a Mitele, valorado en 2,5 euros al mes, que premite ver toda la programación de los canales del consorcio televisivo sin publicidad y 'on demand'. La página web de Mediaset ahora mismo asegura que los canales están disponibles para Android y IOS en dispositivos móviles y en los navegadores Chrome, Mozilla y Edge. Además, se espera que próximamente esté disponible también en casi todos los modelos de SmartTV.