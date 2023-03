Dónde ver en directo online el Real Madrid vs. Espanyol de La Liga 2022-2023: Movistar, DAZN, canal de TV y streaming en vivo

El Real Madrid, a nueve puntos del liderato del Barcelona, no puede permitirse pinchar frente al Espanyol en el Bernabéu, donde juegan desde las 14:00

El Real Madrid no puede fallar este sábado en el Santiago Bernabéu, si quiere mantener vivas sus opciones de luchar por el título de Liga. Los blancos, que son segundos a nueve puntos del líder, el Barcelona, reciben en casa al Espanyol, que está peleando por escapar de los puestos bajos de la tabla.

Sigue en directo el Real Madrid vs. Espanyol de Primera División pulsando aquí

De cara al choque, eso sí, Carlo Ancelotti no podrá contar con Karim Benzema. El artillero francés tiene molestias en el tobillo, y no forzará ante los de Diego Martínez, con las miras puestas en el duelo del próximo miércoles de UEFA Champions League, en el que el Madrid recibirá al Liverpool. Finalmente, Ancelotti ha decidido no rotar y son titulares tanto Kroos como Modric: Asensio y Ceballos vuelven a ser suplentes.

Camavinga actuará en el lateral izquierdo, desplazando a Nacho al centro de la zaga. ¿El motivo? Rüdiger ha tenido molestias durante la semana y no estaba al 100%.

El Madrid, casi infalible ante el Espanyol

Los blancos, por otro lado, han sido un rodillo históricamente frente a los 'pericos'. De las últimas 17 veces en las que se han enfrentado en Liga, el Madrid ha ganado en 15. Además, a lo largo de la historia de Primera División, el Espanyol es el rival al que más veces han ganado los blancos (106), y al que más goles le han marcado, con 387.

¿Hora, día, fecha cuándo y dónde es el Real Madrid vs. Espanyol de LaLiga 2022-2023?

PARTIDO Real Madrid vs. Espanyol FECHA Sábado, 11 de marzo de 2023 HORARIO 14:00 ESTADIO Estadio Santiago Bernabéu, Madrid

Dónde ver en directo online el Real Madrid vs. Espanyol de La Liga 2022-2023: Canal de TV y Streaming en vivo

ZONA CANAL HORARIO España Movistar+ LaLiga (M52)

M+ LaLiga 2 (M55)

M+ LaLiga UHD (M440)

LaLiga TV (Bar) 14:00 Sudamérica ESPN

Star+ ARG y CHI: 10:00;

COL: 08:00 México SKY Sports 07:00

TV y canal: Dónde ver y cómo contratar los canales de televisión

Igual que ha ocurrido a en estas últimas temporadas, el fútbol en España se puede ver en directo a través de las cadenas de televisión de pago. Asimismo, hay un choque cada jornada que se retransmite en abierto, a través de la señal de Gol Televisión. Un canal, por su lado, que se puede ver también en las principales plataformas de pago. Servicios, por otra parte, que te explicamos aquí cómo se podrían contratar:

Movistar +

Movistar+ tiene diferentes posibilidades de contar con los distintos paquetes Fusión. Eso significa que se pueden tener los canales de televisión, con un paquete que tenga fibra óptica. O bien líneas móviles. Varias vías alternas, así las cosas, para que cada uno elija la que más vaya con él.

Orange TV

Contratar Orange TV es otra buena opción para el cliente que quiera ver la liga española, la Segunda División, la Champions League, la Europa League y muchos más torneos. Esto es porque Movistar+ no puede contar con sus derechos en exclusiva, por lo que ha de compartirlos también con otras compañías, que tienen la posibilidad de emitir en directo cada partido.

DAZN

A partir de la presente temporada, los duelos de LaLiga se pueden ver asimismo por la señal de DAZN. La compañía de retransmisión por 'streaming' ofrecerá cinco envites por semana, que se pueden seguir en exclusiva y por medio de esta compañía. A excepción de los partidos de tres jornadas, eso sí, que se emitirán en exclusiva por Movistar+. Además, existe la posibilidad de hacerse con DAZN por Movistar+.

Streaming: Dónde ver y cómo contratar

Movistar +

En España, LaLiga se puede ver por todo dispositivo y aparato electrónico que tenga acceso a la red de Internet. Algo que es posible por la app de Movistar+, así como en la propia web oficial de la compañía.

Hay un detalle: los encuentros de todas las jornadas se pueden ver asimismo por los dispositivos gracias a una clave electrónica. Para más información, se puede entrar en el siguiente link: ver.movistarplus.es .

También está disponible para descargar la app que Movistar+ tiene disponible en iOS en App Store y en Google Play . Aparte de ello, hay apps en Smart TV. Todo amoldado al deseo del cliente.

Más particularidades: todos los encuentros de cada jornada pueden ver durante su emisión en directo y desde cualquier lugar del mundo. Pero asimismo, hay asimismo redifusiones y la opción de seguir los partidos 'on demand', o bajo demanda. O lo que es lo mismo: en el instante en el que cada uno así lo quiera.

Cómo ver DAZN en España: Cómo darse de alta, cuánto vale y cómo ver en todos los dispositivos

DAZN es una plataforma de retransmisión de deportes, torneos y otras Ligas y disciplinas por streaming. Se puede contratar en España desde el pasado día 27 de febrero de 2019. Para hacerse con el servicio y consultar sus diversas opciones y paquetes, se puede hacer pulsando aquí.

DAZN nació en el pasado mes de agosto de 2016, con su estreno en naciones como Japón, Alemania, Austria y Suiza. Su éxito inicial en Europa y Asia ha continuado con lanzamientos igualmente exitosos en Canadá (2017), Italia (2018) y Estados Unidos (2018), donde se ha hecho fuerte como referencia mundial.

"Estamos creciendo a un ritmo frenético e incontenible, con un enfoque diferente. Damos a los aficionados lo que quieren; acceso asequible y flexible al deporte que les gusta. Estamos muy contentos de asociarnos con estas compañías para lanzar otro nuevo mercado europeo y deseamos contar más deportes y competiciones de primera, que vamos a emitir", aseguró hace algún tiempo Simon Denyer, cofundador de DAZN. Ahora, han incorporado LaLiga española a su cada vez más extenso catálogo.